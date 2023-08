Herstal : Ils provoquent un incendie !

Ce dernier a estimé que l’incendie ne pouvait être dû qu’à l’intervention d’un tiers. Il n’y avait pas de trace d’accélérant et pas d’énergie dans le bâtiment. Les deux suspects ont été identifiés. Thibaut a déclaré qu’il n’avait rien constaté d’anormal. Il n’y avait aucune fumée, ni odeur selon lui. Mais selon l’analyse des caméras couvrant l’entrée de l’immeuble, les intéressés étaient les deux seules personnes à être rentrées dans les lieux.

De multiples faits

Thibaut devait également répondre d’avoir commis un cambriolage et dérobé une clé, une console Playstation 4, un ordinateur portable, des bijoux, du liquide et un smartphone. Il a encore volé des bouteilles d’alcool, plusieurs déodorants et des canettes de bière avec effraction dans un supermarché. Les deux suspects étaient en récidive légale au moment des faits. L’un des deux était fumeur au moment des faits. “En l’espèce, il ne leur est pas reproché d’avoir intentionnellement causé un incendie mais d’avoir commis une faute, aussi légère soit-elle, qui l’a causé tel qu’il s’est présenté en l’espèce”, a précisé le tribunal.

En toute hypothèse, “en matière d’infraction d’imprudence, la loi incrimine non seulement la faute de celui qui l’a causée directement mais encore celle de ceux qui, par des omissions ou des actes distincts constituant une faute commune ou non commune ou, de manière plus générale, par leur fait, ont contribué à la causer.” Selon le magistrat, l’urgence du départ des intéressés a sans aucun doute été commandée par la prise de conscience par ces derniers de la faute commise.