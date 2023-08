Liège : Arnaquée par le vendeur d’électricité !

Le 28 janvier 2019, Monique a déposé plainte à la suite du vol de sa carte de banque suivi de retraits frauduleux. Elle a expliqué porter ses soupçons sur Kevin, un jeune homme qui lui a fait souscrire un nouveau contrat d’électricité. Elle lui a ensuite demandé de l’aide pour la réparation de son PC Banking.

À cette occasion, elle a communiqué à Kevin son code PIN. Trois jours avant son dépôt de plainte, elle s’est aperçue de la disparition de sa carte de banque après une visite du jeune homme. Il a profité du fait qu’elle s’était absentée quelques instants pour lui servir un verre d’eau pour lui dérober sa carte. Monique a remis aux policiers la liste des retraits opérés avec sa carte. En tout, Kevin a subtilisé un total de 1 457 euros. Sur base de la description fournie par la victime, les enquêteurs ont fait le lien avec Kevin.

Engagé pour une journée

Les policiers ont découvert que le numéro de GSM de la compagne de ce dernier avait contacté à plusieurs reprises la plaignante. Interrogé, le gestionnaire de la société de consultance en vente d’électricité, a confirmé avoir engagé le suspect pour une journée. Ce dernier avait effectivement fait souscrire un contrat à Monique. La victime a formellement reconnu Kevin sur le panel photographique qui lui a été présenté.

Une visite domiciliaire a été réalisée chez l’intéressé et a permis de découvrir des biens achetés grâce à la carte bancaire dérobée. Kevin a précisé avoir gagné la confiance de la victime et avoir décidé de la voler lorsqu’il a obtenu son code secret. Il a expliqué qu’il avait une situation financière précaire. Lors de l’audience consacrée à son affaire, Kevin a fait état d’un parcours de vie très chaotique depuis son plus jeune âge. Il a exprimé des regrets et expliqué qu’il voulait indemniser la victime. Il devra également débourser 250 euros de dommage moral.