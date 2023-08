La brocante des berges de l'Ourthe à Hamoir est bien maintenue, malgré la météo difficile annoncée dimanche

Ces derniers jours, l’office de tourisme de Hamoir ne compte pas les appels et messages d’exposants et visiteurs pour savoir si la Grande brocante des berges de l’Ourthe, une des brocantes les plus importantes et les plus prisées du Condroz, est bien maintenue, ce dimanche 6 août 2023, malgré la météo annoncée catastrophique poussant de nombreux organisateurs à supprimer leur événement. L’OT rassure: oui, la brocante aura bien lieu. "C’est vrai que l’annulation a été évoquée avec le bourgmestre, explique Emeline Wynant, de l’office de tourisme, car on annonce de la pluie mais aussi des grands vents. Le bourgmestre et les pompiers ont réalisé une visite des lieux ce jour et concluent qu’il n’y aura pas de problème de sécurité. Quant au niveau d’eau de l’Ourthe, il n’est pas du tout alarmant. Il reste encore un bon mètre avant que l’eau déborde des berges. Il n’y a actuellement aucune raison de supprimer la brocante qui, ceci dit, n’a jamais été annulée en 32 ans d’existence, à part l’année du Covid."