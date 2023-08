L’édition 2023 de Rue du Bocage, à Herve, jouera la carte du cœur (vidéo)

"Pour prolonger l’image de l’atout cœur, on peut dire que les rues de Herve vont se muer en un véritable plateau de jeux. Les maîtres du jeu sont évidemment les 23 compagnies qui interviendront ici. Chacune d’entre elles et chaque spectateur aura une carte à jouer car il y a une participation importante du public dans le théâtre de rue. Puis, tous les spectateurs ont le droit de faire leur pioche parmi les différents spectacles", explique Françoise Jacquet, membre de la cellule communication. Et ils auront l’embarras du choix puisqu’il n’y aura pas moins de 56 représentations.

Plusieurs petites nouveautés viennent aussi s’ajouter cette année. Afin de s’adapter au nouveau calendrier scolaire, la journée du dimanche se terminera plus tôt. "Mais on démarrera également plus tôt le samedi, à 14 heures, et le dimanche, à 12 heures, où l’on commencera par se restaurer", précise Danielle Simon, chargée également de la communication. Le tout en musique avec le groupe de jazz manouche Ô Juliette.

Le samedi, le festival débutera par une grande parade dans les rues de Herve. Cette fois, ce ne sera pas la Royale Clique Saint-Jean qui défilera (celle-ci est retenue ailleurs) mais la Fanfare du Nord, de Liège. Elle sera accompagnée des comédiens du Théâtre du Plateau, qui deviendront des clowns itinérants, et des grandes marionnettes imaginées par le jeune Hervien Lucas Jacquemin, récemment diplômé dans le domaine. Un arrêt sera réalisé au parc Detry.

L’ASBL La Scène du Bocage a concocté une programmation pour toute la famille. ©EdA J.Wo.

Un spectacle gratuit, d’une jauge d’environ 500 personnes, y sera d’ailleurs présenté. Il s’agira d’un show de magie des Demented Brothers, découverts dans l’émission La France a un incroyable talent. Pour les amateurs de mobilité douce, un parking à vélos sera mis à disposition dans l’enceinte du festival. Enfin, les parents pourront profiter de la caravane de Camille, installée dans le jardin des enfants, pour changer et nourrir leurs bambins en toute sérénité. À noter que si la météo n’est pas au beau fixe, des solutions de repli en intérieur ou sous chapiteau ont été réfléchies par l’organisation.

Enfin, cette édition marque aussi officiellement l’arrivée d’Audrey Vandegaar à la tête de la coordination de Rue du Bocage. Elle succède ainsi à Emmanuelle Ruwet. "Cela représente beaucoup de travail pour deux jours mais, là, j’ai juste hâte d’y être", confie-t-elle. Et ce n’est certainement pas la seule.

Un prix d’entrée "raisonnable"

Le festival Rue du Bocage n’a pas augmenté ses prix par rapport à l’édition précédente. L’entrée pour un jour, pour les adultes, est fixée à 9 €. Le pass pour les deux jours, lui, est à 15 €. Les enfants de 3 à 12 ans payeront 5 € pour une journée et le même prix pour le week-end complet. Les moins de 3 ans, quant à eux, peuvent assister gratuitement aux spectacles. "C’est important pour nous de garder des prix raisonnables, note Danielle Simon. Les personnes "Article 27" sont également les bienvenues."

Du local, de la magie, du cirque ou encore un spectacle participatif

La programmation élaborée par l’organisation se veut d’une grande diversité et pour tous les publics.

Décalé et drôle, le spectacle des Demented Brothers est à voir le dimanche 27 août. ©SD

Une fois de plus, Rue du Bocage est allé puiser dans les talents de notre région. "Nous les avons choisis parce qu’ils sont locaux mais aussi de grande qualité", précise la bénévole Danielle Simon. En plus des marionnettes de Lucas Jacquemin et du Théâtre du Plateau, on retrouve également le manège Méli-Mélo de Girotopia, qui fera voyager les enfants de 2 à 10 ans et une présentation du festival par les Faux Mages de Herve.

Le dimanche, un spectacle participatif, No Regret par le Geste qui sauve, sera aussi proposé au public. "À cette occasion, 25 spectateurs seront amenés à préparer le spectacle avec la comédienne, détaille-t-elle. Ceux-ci prendront part en quelque sorte à un stage de théâtre." Si les propositions "jeune public" ne manquent pas, un spectacle sera, pour sa part, réservé à un public averti (de plus de 14 ans) à savoir Pour l’expansion des possibles dans ma sexualité, du Club PEPS.

Rue du Bocage présentera également du très grand avec la compagnie française Bric à Brac. "L’une de leurs marionnettes fait 5 mètres de haut", précise Audrey Vandegaar. Gratuit et destiné à accueillir beaucoup de monde dans le parc Detry, le spectacle Experts en magie incroyablement stupide des Demented Brothers est très attendu. "On a aussi prévu un spectacle de petite jauge, très intimiste, Viens, on se tire de la Corneille bleue, qui accueillera seulement une trentaine de personnes."

Le cirque sera aussi au rendez-vous, notamment avec la compagnie Soif Totale (composée de 11 circassiens) et la compagnie Balance-toi. Les marionnettes ne seront pas oubliées non plus puisqu’on pourra assister à Poucet des Royales Marionnettes ou encore à la Poésie du feu et de la terre de Buguel Noz Marionnettes.

La brochure papier sera bientôt disponible. En attendant, le programme est déjà visible sur le site internet de Rue du Bocage. "On a mis en place cette année un système de pictogramme qui permet aux familles de mieux s’y retrouver", indique Audrey Vandegaar.

Un travail mené par des bénévoles

C’est important de le rappeler: l’organisation de Rue du Bocage est le résultat du travail et de l’engagement de bénévoles passionnés. À chaque édition, le noyau dur de l’ASBL La Scène du Bocage (membre du Centre hervien d’Animation Culturelle et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles) est en effet rejoint par une centaine de volontaires, qui reviennent généralement d’année en année. "Mais comme partout, on a également besoin de renouvellement au sein des équipes. On est donc toujours en recherche de bénévoles supplémentaires", lance Françoise Jacquet.

Le festival continue aussi de soutenir plusieurs partenaires locaux: l’ASBL Le Toit, active dans l’accompagnement des personnes en difficulté, l’ASBL Al Mizwète composée de musiciens ainsi que les Scouts de Herve. Tous seront présents pour aider lors de ce week-end festif et convivial.

Infos: www.ruedubocage.be, 087 66 09 07 ou scenedubocage@chac.be