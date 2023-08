Nouvelle gare Saint-Lambert : les travaux ont débuté

Objectif de ces grands travaux : supprimer la gare en sous-sol et offrir un outil plus accessible, plus moderne et plus fonctionnel. C’est parti pour 18 mois de travaux ; inauguration prévue début 2025.

Pôle de convergence

Un total de 200 trains et 15.000 visiteurs par semaine. La gare Saint-Lambert n’est certes pas la plus importante de Liège mais elle est assurément la plus centrale et, cette nouvelle infrastructure en passe de voir le jour doit lui conférer ce rôle de pôle de convergence.

Plus accessible donc. L’un des grands points noirs de l’ancienne gare était ce passage nécessaire en sous-sol pour les usagers qui désiraient se rendre sur les quais. Outre le caractère vétuste des lieux, l’insécurité était régulièrement pointée du doigt. La nouvelle gare prévoit dès lors deux nouveaux accès : un depuis le Cadran, où se situera le bâtiment de gare et l’autre depuis l’esplanade du Palais. Dans le premier cas, l’usager pourra descendre des escaliers ou utiliser un ascenseur pour se rendre sur les quais, dans l’autre, il pourra emprunter des escaliers ou des escalators.

La gare Saint-Lambert que les liégeois ont bien connu sous le nom de la gare du palais. ©MICHEL TONNEAU

Plus moderne, le nouveau bâtiment le sera logiquement, même si une architecture minimaliste a été privilégiée ; c’est sur l’actuelle plateforme accueillant un parking que le nouveau bâtiment sera érigé… Ici, on retrouvera la gare en elle-même avec des auvents et un vaste parking pour les vélos.

Le parking actuel sera réduit à sa portion congrue tandis que les deux-roues seront stationnés côté rue Fond-Saint-Servais. “Au total, la surface couverte sera vaste de 630 m² permettant de s’abriter lors d’intempéries”, nous précisait-on à la SNCB voici quelque mois. Dans la gare, on retrouvera une salle d’attente, un guichet et des sanitaires publics… “La disposition du bâtiment (NDLR : côté rue de Bruxelles) est pensée pour rendre la circulation des voyageurs simple et claire. Des écrans d’information et une sonorisation seront aussi installés pour informer les voyageurs”. On évoque encore un espace “doté d’un éclairage chaleureux” et une dizaine de caméras directement reliées au centre de sécurité de la SNCB.

La nouvelle gare Saint-Lambert. ©D.R.

La gare se présente donc aussi comme fonctionnelle et multimodale. Le parking pour vélos proposera 80 places “traditionnelles” et 7 pour des vélos XXL. Le lien est aussi direct avec le Cadran, les arrêts de bus mais aussi la rue de Bruxelles qui rejoint la place Saint-Lambert. L’accès piéton vers l’îlot Saint-Michel est lui aussi plus “naturel” via la passerelle des Princes-Evêques qui surplombe la rue de Bruxelles.

Précisons enfin le caractère durable des lieux matérialisé par l’isolation, une ventilation et un système de chauffage par pompe à chaleur permettant au bâtiment de répondre aux nouveaux standards de performance énergétique. Il sera aussi équipé d’une toiture végétale qui couvrira la quasi-totalité de la toiture.

Pas de perturbation du trafic ferroviaire durant le chantier

C’est la bonne nouvelle relative à ce chantier : puisque la nouvelle gare Saint-Lambert prendra place intégralement sur l’ancien parking du Cadran, en surplomb des quais de gare, les perturbations annoncées au niveau du trafic ferroviaire devraient être quasiment nulles. Aucun arrêt du trafic n’est à ce stade annoncé à la SNCB du moins et, comme nous le confirmait cette semaine Élisa Roux, porte-parole de la SNCB, ce ne devrait être le cas à aucun moment de ce chantier. Les voyageurs pourront donc prendre le train tout à fait normalement, en effectuant les entrées et sorties de gare par le sous-sol comme ils le font depuis des dizaines d’années. Ce n’est qu’à la fin du chantier que le nouveau “sens de circulation” sera mis en place et que l’accès à l’espace au sous-sol deviendra interdit pour le grand public. On ignore à ce stade ce que deviendra cette zone même si la SNCB a déjà fait savoir qu’elle comptait valoriser l’endroit.