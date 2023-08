Avis défavorable pour le centre de loisirs à Seraing

Vingt pistes de bowling

Pour rappel, le projet dont il est ici question prévoit la création d’un centre sportif et de loisirs dans un espace de 3000 m² au total, comprenant vingt pistes de bowling, billard, laser game, jeux en réalité virtuelle ainsi qu’un parcours intérieur pour enfants de type “modules”. ” Il y aura aussi une vingtaine de machines de jeux d’arcade”, précisait dans nos colonnes Mehmet Deveci, porteur du projet et déjà propriétaire du bowling Le Carré d’As à Liège. Au menu sérésien également : un espace brasserie restaurant avec terrasse, une salle de réception, le tout à côté du parking offrant déjà une centaine de places. Investissement consenti : 2,5 millions d’euros.

”Une belle activité, pour les familles, permettant de redynamiser le quartier”… C’est en ces termes que la bourgmestre Déborah Géradon évoquait le dossier à l’aube de l’enquête publique, organisée du 29 avril au 15 mai dernier, précisant qu’un accord de principe avait déjà été passé avec la Ville de Seraing.

Légalement pas admissible

C’était avant cet avis du Fonctionnaire délégué bien sûr qui, s’il considère que certaines réclamations (trois réclamations dont une pétition de 15 signatures ont été introduites lors de l’enquête), sont infondées (nuisances, parcage), précise aussi que, “sur le plan de la légalité, le projet n’est pas admissible”.

Conformément au guide régional d’urbanisme en effet, “si une véranda doit agrandir le site, il importe que celle-ci soit orientée vers la parcelle du demandeur et non vers le jardin du voisin”, précise-t-on dans l’avis. Autre condition avancée : le parcage n’a pas été étudié et mériterait d’être amélioré… “moins minéral, plus accueillant, adapté aux usagers faibles”. Ce qui permettrait une meilleure intégration dans l’espace “rue”.

Un avis défavorable… mais pas une fin en soi doit-on comprendre. À ce stade il y aurait ainsi lieu de prévoir des alignements de haies en bordure de voirie, de proposer un aménagement plus qualitatif, de prévoir des zones de stationnement vélo, de prendre en compte l’accès piéton depuis la voirie, et d’adapter le parking au PMR, entre autres recommandations.