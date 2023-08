Skate, roller, BMX, break dance, ou encore graffitis, chacun pourra participer aux différentes battles organisées, le samedi 2 septembre prochain, dès midi. Différents artistes de rue proposeront, entre autres, un spectacle de feu, des démonstrations de cirque et diverses animations pour les enfants. De plus, afin de donner la possibilité à chacun d’apprendre les disciplines illustrées tout au long de la journée, des séances workshops et des initiations seront prévues avec des professionnels.

Une scène accueillera différents artistes tout au long de la journée, tels que JB&Sheloves, Kofy, Blunt, ou Mystic Lamb. Une scène ouverte, ainsi qu’une initiation à la musique assistée par ordinateur seront également organisées.