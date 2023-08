Elle "rafistole" les vêtements chauds pour les distribuer à une association

Récupérer des dons et les remettre en état

Alors, elle a eu une idée: faire de son atelier un lieu de dépôt pour y récolter vêtements chauds, vêtements de pluie, couvertures et même pelotes de laine (pour tricoter des écharpes et des bonnets "bien chauds" avec deux autres dames). Et ces vêtements, ces accessoires, la Neupréenne les remet en état si besoin (réparation de trous, remplacement de tirette…) avant d’en faire profiter l’ASBL liégeoise Benoît et Michel (lire ci-dessous). "Il faut juste que ce qu’on m’amène soit propre et je m’occupe des réparations, résume Sabine Cleinge, pour qui c’est une première. J’avais envie d’aider une association près de chez moi. J’ai trouvé l’ASBL Benoît et Michelet et je leur ai proposé de leur venir en aide bénévolement pour cet hiver. J’ai été sensibilisée par leur profil Facebook, par les actions qu’ils mènent en faveur des personnes défavorisées et des SDF: ils vont sur le terrain pour rencontrer les gens dans le besoin, ils distribuent de la soupe et des repas, ils ont un petit “magasin” de vêtements…"

Dépôts possibles trois jours par semaine

Depuis qu’elle a lancé son appel aux dons, les sacs arrivent petit à petit chez la couturière, qui peut ici encore plus appliquer ce aussi pourquoi elle fait ce métier, "réparer plutôt que jeter: beaucoup de choses sont réparables pour pas grand-chose, on a tendance à trop vite jeter et racheter…"

Alors, si vous videz armoires, caisses et greniers pour le moment et que vous tombez sur des pièces encore utilisables (même légèrement abîmées mais réparables, donc), n’hésitez pas à les empaqueter et à les porter à Sabine. Qui fera suivre ensuite à qui de droit…

Les dépôts peuvent être faits chez Poppy Couture (rue du Hock, 3 à Neuville-en-Condroz) le mardi et le jeudi de 10 h à 18 h 30 et le samedi de 10h à 14 h. 0497/57 35 91.