Hannut met en vente 8 véhicules abandonnés sur son territoire

Avant de mettre en vente ces véhicules abandonnés, on s’est assuré qu’ils n’ont pas été volés ou autre. "Si ce n’est pas le cas, on attend un an que quelqu’un se manifeste." Et si, au bout de ce laps de temps, la Ville n’a toujours rien vu venir, elle les propose donc au grand public, comme c’est le cas ici. "Ça permet de ne pas accumuler trop de véhicules. Après tout, on n’est pas une entreprise de recyclage de voitures."

Des voitures dans un "très très mauvais état"

Vous vous doutez probablement que bon nombre de ces voitures abandonnées ne sont pas particulièrement fringantes. Certaines d’entre elles sont dans un "très très mauvais état extérieur et intérieur", dixit la publication Facebook de la Ville. Elles ne vont donc pas être vendues pour des millions d’euros. "C’est certain que ce n’est pas avec ce qu’elles vont nous rapporter qu’on va faire tourner la Commune. En général, on vend ces voitures entre 500 et 1 500 €. La plupart du temps, les acquéreurs sont des garagistes ou des privés qui ont besoin de pièces."

Les voitures iront aux plus offrants

Pour acheter un (ou plusieurs de ces véhicules), les candidats acquéreurs devront passer par une espèce de vente aux enchères. "Ça se passera comme un marché public. Les personnes intéressées proposeront un prix et la voiture ira au plus offrant."

Et si ces voitures vous intéressent, vous pouvez aller les voir le mardi 8 août, entre 9 et 12 h, au dépôt communal.

Quant aux offres, elles devront être remises, sous pli fermé, pour le vendredi 18 août au plus tard.