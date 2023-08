Une surveillance y est menée et les policiers constatent des allées et venues de personnes connues dans le milieu des stupéfiants. Suivra une visite domiciliaire au cours de laquelle deux balances de précision, un pacson d’héroïne et une trentaine de grammes de cannabis dans un plat y ont été découverts. L’occupant de la chambre en question, âgé de 41 ans, est arrêté.

Ce vendredi, il a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de Huy. Il lui est reproché d’avoir, sur une période d’un an, détenu, acquis et vendu de l’héroïne et du cannabis, voire de la cocaïne selon certains témoignages. Ce qu’il conteste, tout au plus a-t-il admis la vente d’héroïne à raison de trois pacsons par semaine afin d’assurer sa propre consommation et sur une période de moins d’un an.

Concernant le cannabis, à l’entendre, c’est simplement une plante qui n’a rien donné de bon et qu’il ne destinait pas à la vente. Quant à la cocaïne, cela se passe "dans un contexte de consommation avec des consommateurs et c’est pour éviter de dénoncer certaines personnes que son nom est sorti", a indiqué son avocate. C’est d’ailleurs ce même contexte dans lequel il vivait, entouré de toxicomanes selon ses dires, qui l’auraient fait replonger dans la drogue… "Ma fille est décédée il y a environ 5 ans à la suite d’une opération à cœur ouvert. Je suis tombé dans l’alcool mais cela me rendait méchant. J’ai alors écouté un pote qui prend de l’héroïne et qui m’a dit que cela ferait passer la douleur", a confié le prévenu au juge.

Autant d’explications qui tiennent moyennement la route selon le parquet, notamment au vu des déclarations changeantes du prévenu ainsi que des témoignages et analyses de son GSM qui indiquent un trafic plus important que ce qui est avoué… De plus, le Hutois est en récidive, son casier judiciaire faisant état de plusieurs condamnations (vols et stupéfiants), dont des peines de travail, jusqu’en 2013. Si bien que le parquet a estimé qu’il dispose d’assez d’éléments pour réclamer une condamnation à 3 ans de prison ferme. En effet, il n’a pas droit au sursis simple et le parquet s’oppose au sursis probatoire sachant que dans le cadre d’une précédente condamnation, celui-ci a été révoqué…

Insistant sur le fait qu’il ne consomme plus d’héroïne, et qu’il a même stoppé la méthadone, son avocate a réclamé, à titre principal, une peine de travail et, à titre conservatoire, un sursis probatoire.

Jugement le 11 août