« Le mal de dos est le mal du siècle », affirme Geoffrey Brands, spécialiste en médecine physique à la clinique CHC Heusy

Elle s’adresse, depuis 2004, à certains patients qui souffrent de la colonne vertébrale depuis au moins 6 semaines, ce sont donc des patients dits chroniques. Ce programme peut aussi s’adresser à des personnes qui ont subi une opération chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale dans les trois mois.

Le point de départ, c’est une visite chez un professionnel de la médecine physique, qui travaille dans un service où il y a une école du dos. Pour le groupe CHC, c’est à Heusy ou au MontLégia. En fonction de cette consultation, on évalue ce qui est possible ou non de faire au sein du service. On va d’abord voir si le patient est autonome dans sa vie de tous les jours, s’il est capable de venir à l’école du dos au minimum deux heures, deux fois par semaine. Pour des gens extrêmement fatigués ou peu autonomes, ça va devenir compliqué. On doit aussi voir si la douleur est gérable car il ne faut pas attendre de l’école du dos que ce soit un traitement antidouleur, c’est un traitement de reconditionnement. Ça ne sera donc pas facile. Une fois qu’on a analysé tout ça, on décide si on démarre le cycle ou si on le prépare par des moyens de réadaptation, de rééducation un peu plus light avant de démarrer l’école à proprement parler.

Avec l’examen clinique, les questions, les examens complémentaires, on entame la prise en charge, en 36 séances. Donc, c’est parti pour plusieurs mois de traitement, au minimum 18 semaines. Après 6 mois, que les séances soient terminées ou pas, le programme s’arrête, c’est ce qui est prévu légalement.

Et on y fait quoi dans cette école? De quels spécialistes est-elle composée?

C’est une équipe multidisciplinaire. Il y a un professionnel de médecine physique, un kiné, un ergothérapeute, un ergonome et, éventuellement, des psychologues.

Le but, avec le kiné, c’est de renforcer, c’est tout le gainage; le renforcement musculaire dorsal, lombaire; le renforcement des fessiers; le travail de réathlétisation (vélo, marche…); le travail plus spécifique de réathlétisation dorso-lombaire avec des machines de musculation spécifiques également. À côté de ça, il y a le travail ergothérapeutique qui concerne toute l’épargne rachidienne. C’est comment bien faire les gestes pour ne pas avoir mal et comment ne pas avoir peur de faire les gestes – on travaille donc sur la kinésiophobie, comme on l’appelle.

Il y a aussi tout le pan ergonomique, entre le kiné et l’ergonome, qui représente tout le travail de prévention : quand on a un travail lourd; la position assise devant un ordinateur; la position dans un camion, dans une voiture; la position quand on a un boulot debout…

Enfin, il y a tout le versant biopsychosocial puisque le mal de dos est le mal du siècle. C’est la deuxième cause d’incapacité de travail au monde et c’est une des premières causes de consultation chez le médecin. Le mal de dos reflète aussi souvent un mal-être. Il suffit de penser à l’expression «J’en ai plein le dos». Tout ce pan est très important. On essaie donc de redynamiser les gens, de les valoriser. C’est tout un travail psychologique.

« Le mal de dos reflète aussi souvent un mal-être », dit le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. ©EdA Philippe Labeye

Vous dites que l’école du dos s’adresse aux personnes qui souffrent de la colonne vertébrale. Quelles sont les principales pathologies du dos?

La colonne vertébrale, ce sont les cervicales, dorsales et lombaires. Le bassin peut aussi être pris en compte. Les pathologies peuvent être mécaniques comme l’arthrose vertébrale; il y a aussi les pathologies du disque intervertébral, donc toutes les discopathies; enfin, il y a les protrusions discales, les hernies discales.

Ensuite, il y a toute la pathologie ligamentaire et musculaire autour du dos et qui est liée aux contractures et aux faiblesses musculaires. Cela peut aussi concerner tous les gens qui ont eu des accidents de roulage sans contusions mécaniques mais qui ont des grosses pathologies musculaires de type contractures. C’est ce qu’on appelle le whiplash cervical, c’est l’entorse cervicale.

Ce sont souvent des gens qui ont déjà un parcours médical. Ils ont un an, deux ans, d’histoire médicale liée au dos, avec des prises en charge en kinésithérapie, par des infiltrations, voire qui ont eu des interventions chirurgicales.

Donc ce n’est pas uniquement destiné à des gens qui ont été opérés?

La majorité, ce sont des gens qui n’ont pas eu de chirurgie puisque le but, c’est de venir avant. La chirurgie doit être extrêmement rare au niveau du rachis. La chirurgie, ce n’est pas quelque chose de salvateur, ça doit être bien pensé, réfléchi. Ce n’est pas une solution miracle. Contrairement à ce que les patients pensent, « Opérez-moi et j’irai mieux », ce n’est pas vrai. Il y a des patients en post-chirurgie qui continuent à avoir des douleurs. La chirurgie doit être étudiée, ciblée.

Par rapport aux critères cités, tout le monde peut prétendre bénéficier de ce programme?

Oui, à partir du moment où légalement vous avez une mutuelle, vous pouvez. Et si vous ne l’avez jamais fait auparavant car il faut savoir que l’Inami ne rembourse cette prise en charge qu’une seule fois. Ce n’est pas une prise en charge récurrente.

Ce programme n’est pas à prendre à la légère. Comme il n’y a qu’un essai, il demande de s’y investir.

Il faut avoir du temps, c’est chronophage. Si le patient est en incapacité de travail, ça se met bien, mais le but de l’école du dos, c’est de redémarrer sa profession le plus vite possible, même pendant le programme. Donc il faut parfois trouver des compromis d’organisation. Mais reprendre le travail, c’est bénéfique pour le patient puisqu’il va pouvoir ajuster ses positions ou demander des ajustements en fonction de son quotidien.

Et si on quitte le programme, c’est définitivement fini…

Oui et si on dépasse le délai légal aussi. Après 6 mois, c’est terminé. Je dis souvent aux patients qu’il y ait eu 1 ou 36 séances, après 6 mois, ça s’arrête. C’est pour ça que je leur dis de bien réfléchir et que rien ne doit être imposé. C’est une communication entre le médecin et le patient. C’est un vrai choix thérapeutique.

Depuis 2004, les demandes pour intégrer l’école du dos sont-elles en hausse?

Il y a eu une grosse demande au début, un afflux. Maintenant, les demandes sont lissées par la population. En presque 20 ans, on a des gens qui ont déjà suivi le programme et on s’est adapté aussi. Le monde a évolué, la prise en charge a évolué. Je dirais que c’est assez stable, même s’il y a parfois des pics. Il y a par exemple eu un pic post-Covid, avec des gens déconditionnés ou victimes de l’impact biopsychosocial du virus.

Le Pepin Geoffrey Brands est le médecin référent de l’école du dos du CHC, à Heusy et au MontLégia. ©EdA Philippe Labeye

« Avoir mal au dos, c’est normal »

Le dos est-il une partie du corps humain de plus en plus malmenée? Vous dites que c’est le mal du siècle.

C’est une zone malmenée d’abord par ses facteurs biopsychosociaux. C’est une zone qui exprime un mal-être. À côté de ça, à partir du moment où l’Homme s’est érigé sur ses deux jambes, on a des pathologies discales, vertébrales qui sont apparues. Je pense aussi que c’est le mal du déconditionnement, de la sédentarité. Alors, ça s’améliore car il y a de plus en plus d’hygiène par la pratique sportive, quelle qu’elle soit. Finalement, il n’y a pas de mauvais sport, il n’y a que le sport mal fait. Si on applique la bonne technique, en général, ce n’est pas nocif pour le dos.

Le problème, c’est bien souvent l’hygiène de vie qui est mauvaise et c’est parfois difficile de mettre des choses en place. Dire aux gens qu’ils doivent s’occuper de leur dos comme il y a une hygiène bucco-dentaire, c’est difficile. L’hygiène bucco-dentaire, c’est 3 minutes de brossage matin-midi-soir. L’hygiène du dos, c’est 15-20 minutes si possible tous les jours, de gainage, de renforcement et de l’hygiène permanente en enlevant ses mauvaises habitudes.

Pas évident, ça.

Non, car je pense qu’il n’y a pas de mauvais gestes mais, comme je le répète, le tout, c’est de les faire correctement. On dit souvent que se pencher en avant, ce n’est pas bon, mais se pencher en avant correctement, il n’y a pas de soucis.

La société change. On parlait de la sédentarité, à l’inverse, il y a aussi la culture du sport parfois à l’excès. Ces évolutions, elles y sont pour quelque chose?

Le mal de dos existe depuis très longtemps. Il reste permanent, il reste important, il reste aussi lié à notre évolution, comme le vieillissement de la population. Il y a 100 ans, on avait peut-être un peu moins de maux de dos mais les gens n’arrivaient pas aux âges qu’on atteint aujourd’hui.

On a l’impression que tout le monde, au moins une fois, a déjà eu mal au dos…

Parce qu’avoir mal au dos, c’est normal. On a tous mal au dos.

Si vous restez une journée debout devant des concerts à un festival, vous aurez mal au dos et vous aurez envie de bouger. C’est de la mécanique. La position statique n’est pas bonne parce que le disque intervertébral a besoin de bouger pour être nourri. Si vous restez en statique, vous allez avoir mal au dos. À l’inverse, si vous bêchez un jardin pendant un moment, vous aurez aussi mal au dos. Et avoir mal au dos, ce n’est pas toujours pathologique, c’est aussi parce que je bouge. La personne qui court un marathon, c’est normal qu’elle ait mal aux jambes après. C’est ce que les gens d’une école du dos doivent aussi comprendre. Au début, ils vont avoir mal au dos. C’est logique, il faut accepter d’avoir mal. Mais l’être humain n’accepte pas la douleur, ça, c’est autre chose.

Sans parler des pathologies, on peut parfois « simplement » ressentir une gêne dans le dos. À partir de quand faut-il s’inquiéter et consulter?

Une douleur permanente qui dure depuis plus d’un mois, c’est une alerte qui doit commencer à inquiéter. Mais attention, ça peut aussi être une douleur qui dure depuis une minute ou une heure qui est inquiétante. Si j’ai une douleur irradiante dans mes membres inférieurs après un mauvais mouvement, avec éventuellement une faiblesse de ces membres ou des troubles vésico-sphinctériens, c’est un motif d’urgence. C’est ce qu’on appelle en médecine les red flags (NDLR : drapeaux rouges, en français, donc les signaux d’alerte). Il ne faut donc pas toujours attendre un mois. À partir du moment où il y a ces symptômes, ces red flags, une douleur hyperalgique qui devient intenable, ça devient une urgence.

Il faut aussi voir les symptômes associés (une infection, des problèmes urinaires, des problèmes oncologiques…). Et si on parle d’une douleur mécanique pure, il faut également tenir compte du contexte, si on a fait des efforts physiques par exemple.

Mais si la douleur persiste, on consulte. On ne rigole pas avec le dos.

Non, on ne rigole pas du tout. C’est important de le faire même si, malheureusement, la prise en charge peut être longue à cause des délais médicaux. Tout le monde va un peu par où il peut. Il y a un passage vers les kinés, l’ostéopathie, mais, en première intention, c’est la médecine générale. C’est le plus logique. Puis, la médecine spécialisée s’il le faut.

L’école du dos du CHC Heusy permet une prise en charge multidisciplinaire grâce au travail de plusieurs spécialistes. ©EdA Philippe Labeye

Préserver son dos via quelques conseils…

Le dos, une zone fragile à préserver?

Oui, il faut la préserver. Il faut avoir une hygiène cervico-dorso-lombaire correcte. Avoir des attitudes de sport correctes; faire attention à l’alimentation car l’excès pondéral joue un rôle; protéger le dos en réalisant correctement les gestes du quotidien.

Ce que j’aimerais rappeler, c’est avant tout que notre rôle, c’est surtout d’informer et de rassurer. Il y a des fausses croyances contre lesquelles se battre. Par exemple : « Si ça continue, je vais finir dans une chaise roulante ». Bien informer, c’est expliquer au patient ce qu’il a. Ce qui est important, c’est de sensibiliser les gens à bien comprendre les termes utilisés. Le jargon médical, comme tous les jargons professionnels, est difficile. Il faut donc oser dire « Je ne comprends pas, expliquez-moi ». Quand vous comprenez, vous faites déjà une part du travail.

Là où il faut aussi rassurer, c’est que les gens n’ont pas toujours la bonne image d’eux. On a une certaine image de son corps et on se voit toujours plus jeune qu’on est or il faut s’adapter à son âge. C’est normal de ne plus savoir bêcher son jardin aujourd’hui comme il y a 20 ans.

Puisqu’il faut prendre soin de son dos, comment agir? D’abord, dans les gestes du quotidien (ménage, porter les courses…), quelques petits conseils? À quoi doit-on faire attention?

Pour le ménage, ce sont des choses simples. D’abord, le seau au sol devant lequel on se plie en deux pour tordre son torchon, ce n’est pas subtil. Mettons le seau en hauteur. Le plus simple, c’est par exemple sur un tabouret à roulettes. Pour tout ce qui nécessite de se pencher, on le fait en position « chevalier servant » (NDLR : le médecin mime la position en avançant une jambe et en posant au sol le genou de l’autre jambe, en gardant le dos droit).

Pour les courses et le port de charges : porter 3 packs d’eau en les empilant, ce n’est pas une bonne idée. Portons-en un à la fois ou, encore plus simple, demandons de l’aide. C’est parfois la première chose à faire pour se soulager : demander un coup de main pour ne pas porter des charges excessives. Si on doit quand même le faire, on va chercher la charge correctement au sol, en fléchissant les genoux, pas en se pliant en deux vers l’avant, et ce sont alors les jambes qui fonctionnent, pas le dos, et on « verrouille », donc on gaine.

"Dans l’heure, il faut essayer de se lever au moins une fois. Plus, c’est encore mieux." ©EdA Philippe Labeye

Un conseil pour la position assise?

Garder en tête qu’il ne faut pas rester assis trop longtemps. Dans l’heure, il faut essayer de se lever au moins une fois. Plus, c’est encore mieux.

Au lit, en position couchée, il y a des choses à proscrire?

La position couchée sur le ventre n’est pas idéale, à cause de ce qu’on inflige aux cervicales en ayant la tête tournée sur le côté. Ça creuse aussi le bas du dos, ce qui est moins bon. Maintenant, si on doit vraiment dormir sur le ventre, le mieux, c’est d’avoir un bon oreiller et, éventuellement, de mettre un coussin sous le ventre.

Les positions idéales pour dormir sont les positions latérales et sur le dos. Éventuellement aussi avec un coussin sous les genoux quand on est sur le dos; et entre les jambes en position latérale.

Vous parliez de gainage, de renforcement à faire à la maison 15-20 minutes par jour. Qu’est-ce qu’on peut faire?

Ce sont des mouvements à apprendre avec un thérapeute ou un professionnel, donc ça peut être via des conseils, des mouvements appris en salle de sport. Cette prise en charge de type pilates ou abdos-fessiers peut s’apprendre en salle de sport. Il y a aussi des vidéos sur Internet.

Maintenant, c’est clair qu’il faut faire les choses correctement. Souvent, je dis aux patients de voir avec le thérapeute qui est la personne la plus à même pour montrer certains exercices.

Pour avoir les bons conseils, pour s’assurer d’avoir les bonnes postures, à qui s’adresser?

Un thérapeute kiné ou, dans les programmes pluridisciplinaires, un kiné et un ergothérapeute. Mais un kiné peut donner ces conseils.

En rappelant que le kiné est dépendant d’une prescription médicale, il faut donc être passé chez son médecin traitant avant.

On parle aussi de la manipulation vertébrale, j’en fais moi-même et je n’ai rien contre, qui pourrait être faite par un ostéopathe. Il pourrait donner un conseil mais l’ostéopathie est plus ponctuelle, ce n’est pas un travail de fond.