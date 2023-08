Les habitant du camping du Renoz, à Marneffe, vont être privés de courant

Dans un courrier envoyé mercredi, RESA, l’intercommunale de distribution d’électricité, affirme qu’il n’y aura plus d’électricité dans les prochains jours étant donné que le compteur à budget, installé il y a un peu plus d’un mois, n’est pas approvisionné.

Cela fait des années que ce camping résidentiel est enlisé dans un bourbier juridique et administratif: copropriété contestée, syndics qui se succèdent et se servent au passage, liquidateur qui s’emmêle les pinceaux, coupures de courant en plein hiver, habitants qui ne paient plus leurs factures … Le nœud du problème, c’est que les compteurs d’eau et d’électricité sont communs pour l’ensemble des résidents. Et comme certains ne paient pas (estimant que les décomptes fournis par les liquidateurs ne sont pas corrects), les factures se sont accumulées. On parle aujourd’hui d’une ardoise de 30 000 € pour l’électricité et 25 000 € pour l’eau.

Pour tenter de responsabiliser les propriétaires, en juin dernier RESA a installé un compteur à budget. "On change de paradigme, indique Lætitia Naklicki, la directrice de la communication chez RESA. C’est comme une carte prépayée. Il faut payer avant de consommer. Et si elle n’est plus approvisionnée, la fourniture d’électricité s’arrête." Et c’est ce qui risque d’arriver dans quelques jours.

"C’est imminent, confirme le bourgmestre Frédéric Bertrand qui s’arrache les cheveux pour tenter de trouver une solution. RESA avait fait une avance de 6 000 € sur ce compteur. Certains habitants paient mais d’autres pas du tout, alors qu’ils continuent à consommer. Je ne sais pas comment je vais faire si je dois reloger des familles en urgence."

Impossible de recharger avant le 18

Le bourgmestre ne comprend pas non plus pourquoi les liquidateurs (lire ci-contre) ne sont pas d’accord avec le principe de ce compteur à budget. "Mais je comprends qu’ils en aient marre de cette situation qui perdure depuis 10 ans… Le souci, c’est que la seule personne qui peut recharger financièrement le compteur à budget, c’est M. Leboutte, un des liquidateurs. Or, il est en vacances à l’étranger jusqu’au 18 août !"

De son côté, la Commune estime qu’elle avance vers une solution durable, mais ça prend du temps. "On va faire placer des compteurs individuels mais ça prend du temps, explique le bourgmestre. J’espère que ce sera fait pour le printemps prochain."