Pour sa tournée des villages, Marka fait étape à Ouffet

C’est la Commune d’Ouffet qui a décidé de répondre positivement à la proposition du chanteur. "Il a envoyé aux Communes un courrier présentant le concept et proposant de passer par chez nous, explique l’échevin de la Culture, Jean-Marc Moës. Avec le collège, on trouvait ça vraiment sympa comme démarche. J’ai visionné les petits clips des tournées précédentes et l’ambiance a l’air terrible. Marka, c’est un chanteur qui rassemble toutes les générations, lui qui a commencé dans les années 80. Il surfe sur plein d’influences et styles musicaux différents. On a donc décidé d’intégrer la tournée et d’offrir ce concert aux citoyens. L’entrée sera gratuite." Ouffet fait ainsi partie des neuf dates de la tournée en août et la seule en province de Liège avec Jalhay.

500 personnes attendues

À Ouffet, le concert est donc programmé le dimanche 20 août à 17 h (accès dès 15 h 30) et c’est le site de la Tour de justice qui a été choisi comme cadre. "Un superbe endroit, d’intérêt patrimonial, résume l’échevin. C’est le lieu idéal pour ça. Les organisateurs sont venus repérer les lieux et ont été super emballés. Ils pensent même tourner leur petit clip de promotion chez nous."

La scène sera aménagée à l’extérieur du site, dans le parc qui peut accueillir jusqu’à 500 personnes. "La Tour de justice servira de backstage. On prévoit aussi un chapiteau, un plan B s’il pleut. Un bar sera aussi monté."

Sur scène, Marka, accompagné de trois musiciens, livrera une prestation punchy d’une heure trente, en revisitant ses anciens tubes mais en dévoilant aussi plusieurs morceaux de son nouvel album, "Voodoo".

Bar solidaire

Sa recette: des titres efficaces, teintés d’humour, d’une autodérision bien belge, de poésie aussi. Aucun doute, la Tour de justice va surfer entre ambiance, musique et détente. Et tout ça gratuitement, donc… "Tout est pris en charge financièrement par la Commune. Nous avons pu décrocher quelques petits subsides. Le budget, au final, reste raisonnable. Et nous avions vraiment envie de mettre la musique à l’honneur. Un chanteur aussi connu à Ouffet, il fallait saisir l’opportunité", assure l’échevin. Cerise sur le gâteau: le concert aura une touche solidaire et caritative: le bar sera tenu par l’ASBL "Hands On !", qui récolte des fonds pour les enfants du Vietnam.