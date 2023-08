"Votre vie est en danger!": le pseudo tueur à gages frappe encore par mail!

La zone de police Eiffel a quant à elle eu plusieurs rapports ces dernières semaines faisant état de ces tentatives d’escroquerie nommée "Hitman Scam". "La nouvelle apparaît comme très inquiétante et effraie vraiment les gens", rapporte la zone de police qui insiste, "Ne répondez pas à ces messages et supprimez-les immédiatement. Ces messages sont envoyés de manière aléatoire. Si vous répondez au message, vous envoyez un signal indiquant que votre adresse e-mail est utilisée et vous risquez d’être à nouveau victime d’une arnaque. N’envoyez jamais d’argent ou ne donnez jamais les détails de votre carte de crédit, les détails de votre compte en ligne ou des informations personnelles à quelqu’un que vous ne connaissez pas. Si vous transférez de l’argent, contactez votre banque et la police dès que possible. Si la personne continue de vous menacer, contactez également la police. Avertissez vos amis et votre famille de ce type d’escroquerie !"