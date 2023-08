Les nouveaux bâtiments-relais de la SPI pour fin 2024-début 2025

"Les dépôts de demandes de permis ont été faits pour tous ces projets. À certains endroits, en dehors dans l’agglomération verviétoise, cela a été un peu plus compliqué pour des raisons de financements, mais pour ceux à Verviers il n’y a pas de souci, cela suit bien son cours !", rapporte le porte-parole de l’Agence de développement économique, Pierre Castelain. "On peut espérer un permis fin de cette année encore et l’idée c’est d’avoir des bâtiments disponibles fin 2024, début 2025 !"

Ces bâtiments, forts attendus – "C’est simple dès qu’ils sont disponibles, il y a une forte demande !", sont financés par une enveloppe de la Région wallonne. "Le Gouvernement wallon a octroyé une enveloppe de 55 millions d’euros l’été dernier pour augmenter les solutions d’implantations d’entreprises suite notamment aux inondations.

Il y a des parcs qui ont disparu comme à Trooz. et l’offre d’implantation est trop tendue en province de Liège ? Nos lieux sont occupés en moyenne à 92% sur toute la province et pour Verviers c’est un peu plus de 90%."