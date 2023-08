Crisnée : Il tente d’étouffer une autre résidente !

En effet, vers 3 heures du matin, Guy qui loge au premier étage a pris l’ascenseur pour se rendre au deuxième étage. Il s’est arrêté à la porte à côté de celle de la victime pendant une minute avant d’ouvrir la porte de la chambre de la malheureuse. Il est resté sur place pendant six minutes. Il a posé sa main sur le nez et sur la bouche de la victime pendant un certain temps. Ce sont les bruits qui ont éveillé la voisine de chambre. Cette dernière a alerté le personnel de la maison de retraite tandis que Guy regagnait sa chambre comme s’il ne s’était rien passé ! La victime était complètement sous le choc. Elle était prostrée et incapable de parler… Les bandes des caméras de vidéosurveillance ont été analysées et il est apparu que Guy avait déjà tenté de rentrer dans la chambre de la dame la veille ! Il avait également pris l’ascenseur en pleine nuit pour se rendre au deuxième étage. Il avait pris soin de fermer la porte des voisins de la dame et tenté de rentrer dans la chambre de la dame, mais la porte était fermée !

Il a d’abord démenti les faits

Au départ, Guy a totalement démenti les faits. Il a prétendu qu’il ne connaissait pas la dame et qu’il n’avait pas de raison de s’en prendre à elle. Mais devant les éléments de preuves, il a fini par admettre qu’il n’en pouvait plus de l’entendre crier. Cela faisait des mois que ça durait”, avait-il déclaré devant le juge d’instruction. “Je jugeais qu’il fallait qu’elle ne fasse plus partie de l’établissement. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle parle et hurle depuis trop longtemps et je souhaitais la faire taire.”

Lors de son passage détenu devant le tribunal correctionnel, Guy a démenti avoir voulu tuer la dame. “Je ne l’ai pas privée d’oxygène. Je n’ai pas voulu attenter aux jours de Francine X. Je voulais simplement la faire taire. Je voulais la bâillonner.” Le parquet a souligné la gravité des faits, mais aussi la vulnérabilité de la victime qui était endormie et est à mobilité réduite. Selon les témoignages, Guy est une personne agressive et qui n’a pas de considération pour les autres. Il aurait commis d’autres délits, mais qui n’ont pas donné lieu à des plaintes. Me Christophe Van Der Bessem, qui assure la défense du prévenu a estimé que rien ne démontrait la préméditation ni l’intention homicide. Il a plaidé la qualification en coups et blessures volontaires. Il a demandé que son client bénéficie d’une probation autonome ou d’un sursis.