Ougrée : Ils boutent le feu dans un train en marche

Cette dernière a fait part du problème au conducteur du train et ce dernier a éteint l’incendie avec un extincteur. “On m’a dit de dire que je ne prenais pas mon traitement et que j’ai pété les plombs”, a déclaré Joselito. Interrogé sur la personne qui l’avait conseillé, le jeune homme a eu une réponse tout à fait étonnante. “ Quand je dis, on m’a dit de dire, en fait c’est moi dans ma tête.” Il s’est excusé et a promis qu’il ne ferait plus. Lors de ces faits, le conducteur de train a directement reconnu Joselito et Cédric car ces derniers ont pour habitude de poser des soucis sur la ligne en question…

Multitude de faits

Les intéressés devaient aussi répondre de toute une série de méfaits. Ils ont notamment posé des pierres sur les rails du chemin de fer. Ils ont également commis d’autres faits dont une attaque d’un bus le 18 octobre 2022. Les intéressés n’ont pas apprécié que le chauffeur leur demande de rentrer par l’avant, comme c’est devenu obligatoire. Ils ont fait un trajet à bord du bus puis ont jeté les pierres sur les fenêtres ! L’un d’eux a brisé une vitre et provoqué des blessures à une passagère. “Je n’ai pas réfléchi. Quand je suis énervé, je vois rouge et je ne me contrôle plus”, a précisé Joselito qui doit suivre un traitement médicamenteux relativement lourd. Il s’est également rebellé contre des policiers qui sont intervenus au domicile de sa maman parce qu’il avait brisé un pare-brise de rage lors d’une dispute avec un cousin…

Il a également brisé son bracelet électronique accordé après une détention préventive. Les deux prévenus ont aussi commis de nombreux larcins. Durant toute l’instruction d’audience, ils n’ont cessé d’enfoncer un troisième larron qui est jugé en son absence… Mes Sophie Gorlé et Nathan Mallants ont plaidé des peines de probation autonomes et un sursis probatoire.