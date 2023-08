Piscine et parc d’attractions éphémères à Aywaille

À l’instar de ce qui fut déjà organisé à Seraing où à Huy en effet, cet événement destiné à faire “venir la plage” en bord d’Amblève est organisé cet été à Aywaille. Le président du club de foot et ex-bourgmestre de l’entité est en effet entré en contact avec les organisateurs qui ont été séduits par la plaine de Remouchamps. C’est ici que, durant dix jours, prendront place un village de vacances et un parc d’attractions.

Plage et piscine

Aywaille les bains proposera donc deux grands espaces : un premier gratuit qui se présentera comme un grand village de vacances. Ici, les personnes intéressées pourront retrouver un site totalement aménagé en espace de loisirs destiné aux familles, avec des chalets et des foodtrucks, une véritable piscine et sa plage, des transats mais aussi des jeux de plage, des pistes de pétanque et une animation musicale.

L’autre partie, payante quant à elle, sera composée d’un parc d’attractions éphémère. On y retrouvera notamment des châteaux gonflables des manèges de différentes tailles (on parle notamment d’un simulateur de surf). L’entrée sera payante : 9,9 euros la journée.

Soirées thématiques

Au programme durant cette dizaine de jours, il y aura également des soirées thématiques et animées, organisées le samedi 12 août, le lundi 14 août et le vendredi 18 août. Durant ces trois jours, le site sera fermé à 1 h 30 (fin de l’animation musicale à 1h) tandis que les autres jours, il est prévu de fermer le site à 22 h, pour préserver le voisinage.

Pour rappel, le site de la plaine de Remouchamps est celui qui accueillait, jusqu’en 2022, le Feel Good Festival.