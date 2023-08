Beyne-Heusay : Il menace le taximan d’un couteau !

Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme il l’espérait. En effet, le client est rentré dans sa cuisine et a pris un couteau ! Il est revenu vers le taxi pour menacer le chauffeur à l’aide de son arme. Kevin a admis qu’il avait utilisé un couteau pour faire reculer le taximan mécontent. Il a été convoqué à l’audience lors de laquelle son dossier devait être jugé par le tribunal. Kevin ne s’est pas déplacé pour s’expliquer.

Le tribunal l’a donc condamné à un an de prison ferme par défaut. L’homme a fini par être arrêté et conduit à la prison de Lantin. Il a fait opposition au jugement qui l’a condamné par défaut. Mais l’homme a refusé d’être extrait de la prison pour comparaître devant le juge. Aucun avocat ne le représentait non plus.

Le juge a halluciné

Le juge s’est questionné et voulait être certain que l’homme avait bien refusé d’être transféré devant le tribunal en entraînant des conséquences sur sa condamnation. Le juge a donc contacté lui-même la prison pour en avoir le cœur net. Et là, il a halluciné. Le personnel de la prison lui a répondu que Kevin se trouvait au préau. On lui a affirmé qu’il avait bel et bien refusé de venir s’expliquer et de soutenir son opposition. On comprend que les premiers rayons de soleil qui touchent notre pays depuis des semaines puissent être addictifs, mais tout de même ! Devant cet état de fait, le tribunal va donc devoir déclarer son opposition non avenue et confirmer la peine d’un an de prison ferme qui lui a été infligée par défaut.