”Ce n’est pas humain” : les fans de Luca, jeune Tiktokeur mort sous les coups de couteau de son beau-père, lancent une pétition contre sa libération

Il était incarcéré depuis le 3 février 2022 pour le meurtre de Luca mais aussi pour tentative du meurtre de la mère du Tiktokeur. Il est libéré sous bracelet dans l’attente de son procès en cour d’Assises.

La décision a soulevé un vent de révolte auprès des fans de Luca qui ont d’ailleurs lancé une pétition, comme le signale Sudinfo. “On l’aimait parce qu’il était un garçon au grand cœur, toujours prêt à conseiller les jeunes et à l’écoute des enfants. Il avait aussi de grands talents de chanteur et de danseur, déclare Wendy Jadot, fan du Tiktokeur, au micro de nos confrères. J’ai été très affectée par son décès. J’ai un fils du même âge que lui et j’ai moi-même rencontré des problèmes avec un ex-compagnon… J’ai été anéantie, et surtout pour sa maman, qu’on essaye avec d’autres membres de soutenir au maximum depuis son départ”. Pour Wendy Jadot, Pietro Randazzo doit rester en prison jusqu’au procès.

”Je me mets à sa place. Elle doit déjà réapprendre à vivre après cette tragédie et puis, là, le tueur de son fils va se retrouver chez lui, tranquille”, déclare une mère, en soutien à la maman de Luca. “Je ne comprends pas comment la justice peut prendre une décision pareille après ce qu’il a fait ! Sachant qu’il n’habite pas loin, ce n’est pas humain pour elle…”