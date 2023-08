Des cigognes dans la réserve de la vallée de la Gueule, à Plombières ?

De plus en plus de cigognes blanches nichent en Wallonie et l’espèce colonise petit à petit notre territoire. Natagora Pays de Herve vient ainsi d’installer un mât pour qu’elles puissent installer leur nid à 7 mètres de haut dans la réserve naturelle de la vallée de la Gueule, qui s’étend sur près de 50 hectares entre Plombières et la frontière néerlandaise. "On a décidé de le mettre parce que l’on a observé plusieurs fois des cigognes blanches, comme en Alsace, les dernières années", explique le responsable de la réserve, Éric Leprince, et de poursuivre, "Puis, c’est un milieu qui lui convient très bien puisque tout autour ce sont des prairies humides, des mares, dans lesquels la cigogne va chercher sa nourriture. En plus, il y a des vaches toute l’année (NDLR un troupeau de Galloway) et elles aiment bien suivre les troupeaux, parce qu’en marchant elles dérangent parfois les petits rongeurs, etc."