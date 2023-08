Liège : Il dit ne pas être celui que l’on croit !

Il a également signé un acte d’opposition à une condamnation qui condamne un autre homme mais qui aurait entraîné sa mise en détention… Une situation complètement inédite pour le président du tribunal qui mène des audiences correctionnelles depuis plusieurs années et qui travaillait précédemment comme substitut du procureur du Roi.

Du jamais vu

Dès la vérification de l’identité du détenu lors de l’instruction d’audience, la salle d’audience s’est retrouvée dans la quatrième dimension. “Ce n’est pas mon nom du tout, ce nom n’existe pas”, s’est exclamé le détenu. “J’ai fait opposition pour dire que ce n’est pas mon nom. “Le juge n’en revenait pas. “Il y a 12 ans que je fais des audiences correctionnelles et je n’ai jamais vu cela”, s’est exclamé le juge. “C’est du jamais vu. Je ne comprends plus rien ! Pourquoi la prison vous aurait-elle gardé et fait signer un document concernant une condamnation d’une autre personne ?” Un homme a été condamné pour un vol commis le 3 octobre 2021. “J’ai été libéré le 31 juillet. La police m’a contrôlé alors que je me trouvais à la gare des Guillemins à Liège. Je venais d’être libéré, mais je n’avais pas les documents qui le prouvaient ni de documents d’identité.”

Tout le monde était interloqué par les révélations du détenu. “Moi aussi je ne comprends pas pourquoi je suis ici”, a poursuivi l’intéressé qui a clamé haut et fort que sa place n’était pas en prison. Dans ces conditions la seule solution est d’identifier l’individu grâce à ses empreintes. Dans le doute, l’homme restera détenu jusqu’à son identification. S’il dit vrai, il pourrait ensuite réclamer des indemnités de détention inopérante.