Maintien d’un périmètre fermé pour les festivités du 15 août en Outremeuse, à Liège

Le périmètre sera néanmoins levé le 16 août, entre 7h00 et 14h00, délai accordé entre la fin de la fête du 15 août et la poursuite des festivités.

”Le périmètre de fermeture est quasi équivalent à l’an dernier si ce n’est que l’on a intégré les quais Van Beneden et de Gaulle car le fait de les laisser accessibles à la circulation, l’an dernier, avait généré des problèmes de fluidité”, précise-t-on à la police de Liège. “Des fouilles de sacs pourront être réalisées à l’intérieur du périmètre de manière à éviter les entrées avec des bouteilles en verre puisque la vente de contenants en verre y est interdite durant la période des festivités”. Ce qui implique, dès lors, que les tenanciers de stands sont tenus d’avoir recours à des solutions alternatives.

Comme à l’accoutumée, après le marché aux puces le week-end dernier place Delcour et rue Jean d’Outremeuse, les festivités se poursuivront en Outremeuse avec un spectacle de marionnettes pour adultes, le 12 août, au Musée Tchantchès ainsi que la Saint-Måcrawe (jeux populaires pour enfants) et un cortège aux lampions le 13 août. Suivront le 14 août des moments forts des festivités en Outremeuse que sont la tournée des Marie, la sortie du Royal Bouquet d’Outremeuse, le tir de campes place Delcour (18h00) ou encore le Nostalgie live tour sur le podium place Delcour. On y annonce notamment la venue du groupe mythique des années 80 Emile et Images. Ensuite, le 15 août, le cortège folklorique, avec de nombreux géants, déambulera dès 14h30 tandis que les festivités se clôtureront le 16 août avec l’enterrement de Matî l’Ohê (17h00) et le feu d’artifice offert par les forains (22h30). Diverses autres activités rythmeront ces quelques jours de fête.

La police de Liège signale qu’elle sera présente en nombre, en uniforme et en civil, et avec des renforts de la police fédérale et de zones limitrophes. Elle encourage, par ailleurs, à utiliser les transports en commun et modes de déplacement doux. Un parking pour vélos, couvert et sécurisé, sera mis à disposition dans un bâtiment de la Ville de Liège, à l’angle des rues Jean d’Outremeuse et Fosse-aux-Raines.