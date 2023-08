Projet de lotissement rue du Presbytère : Seraing gagne son recours face à Thomas&Piron

Le point est, cette fois, pour la Ville de Seraing dans la lutte qui oppose les autorités communales (et de nombreux habitants de la Cité du Fer) au promoteur immobilier Thomas&Piron. Ce lundi 7 août en effet, le Gouvernement wallon a donné gain de cause à la Ville qui avait introduit un recours contre le permis d’urbanisme visant la construction d’une voirie et d’un lotissement de 28 logements, rue du Presbytère. Projet qui devait donc prendre place sur une prairie de 1,79 hectare à Boncelles. Rétroactes.