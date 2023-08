Tram : l’ouverture de la place St-Lambert, c’est pour bientôt !

Mais à y regarder de plus près, plusieurs étapes importantes vont pourtant être franchies dans les semaines à venir, dans l’hypercentre de Liège notamment. De quoi donner un peu d’air à la mobilité liégeoise à la rentrée scolaire et d’ici la fin de l’année. Ce sera notamment le cas sur la place Saint-Lambert et au niveau du carrefour Pont d’Avroy-Saint-Gilles.

Entrée Saint-Gilles libérée pour la foire

Fin mai dernier, le Tec et le constructeur du tram annonçaient cette nouvelle phase du chantier, au niveau du croisement formé par les boulevards d’Avroy, de la Sauvenière et des rues Pont d’Avroy et Saint-Gilles : la rue Saint-Gilles ne devait plus être accessible depuis le boulevard d’Avroy ; déviation obligatoire pour le trafic en effectuant un demi-tour quelques centaines de mètres plus loin, sur le boulevard de la Sauvenière. Une situation qui congestionne le trafic mais qui devrait bientôt être résolue.

Initialement prévue pour “cet été”, l’ouverture du carrefour Saint-Gilles devrait finalement être effective pour la fin du mois de septembre. À la cellule communication du tram, on nous confirme que le carrefour sera bien libéré pour l’ouverture de la foire. “La pose des voies ferrées doit se poursuivre jusqu’à la mi-août”, nous détaille-t-on “de même que les travaux d’aménagements (bordures, revêtements, câblage…), jusqu’à la fin du mois de septembre”.

Au niveau de ce carrefour toujours, on précise que les travaux de la station “Pont d’Avroy et les aménagements de la place sont quant à eux prévus jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023”.

Les travaux du tram au carrefour Saint-Gilles. ©Timmermans

Saint-Lambert et place du Marché “libérées” pour Noël

Bonne nouvelle également du côté de la place Saint-Lambert. Si le cœur de la Cité ardente ressemble en effet à une zone de guerre depuis de nombreux mois et que les piétons sont confinés le long des commerces et de la galerie Saint-Lambert, on annonce également du nouveau pour la fin de l’année. Ici, la pose des voies ferrées et les finitions sont en cours encore jusqu’au mois de septembre. Par la suite, l’aménagement de la place et les pavages seront réalisés et devraient être terminés pour la fin du mois de novembre. Ce qui permettra donc de libérer globalement la place Saint-Lambert de ce chantier. Ceci ne concerne toutefois pas le giratoire du Tec qui devrait quant à lui être réalisé “après le Village de Noël”. “Des réunions avec l’organisateur du village sont prévues afin d’assurer une bonne préparation de l’événement”, précise-t-on encore à la cellule communication.

À noter enfin que, si le chantier au niveau de la rue de Bex et de la place du Marché ne sera pas terminé d’ici fin d’année, un accord passé avec les autorités locales devrait assurer la libération de la place du Marché, pour l’organisation du Village de Noël… la zone sera temporairement recouverte pour permettre l’organisation de l’événement.

Les travaux du tram place Saint-Lambert. ©Timmermans