Tunnel de Cointe : 90 % de la protection contre le feu déjà installée

Comme le rappelait ce matin Héloïse Winandy, cette rénovation qui intervient un peu plus de 20 ans après la mise en service du tunnel, n’a rien à voir avec les inondations de juillet 2021, “car elle devait avoir lieu”, précise la porte-parole. Après 20 années à “avaler” une moyenne de 80.000 véhicules par jour, il était en effet temps de rafraîchir les installations. Pour des questions de respect des (nouvelles) normes notamment.

Retarder les dégâts causés par un incendie

Première bonne nouvelle du jour : “le timing est pour l’instant respecté, le but est donc toujours d’être prêt pour la réouverture de cette partie du tunnel le 28 août à 6h, pour la rentrée des classes”. L’été prochain, c’est la même "portion", dans le sens Luxembourg-Loncin, qui sera réhabilitée.

Mais c’est donc un travail qui doit permettre au tunnel d’être à nouveau “au top” pour une vingtaine d’années. Et parmi les rénovations/améliorations majeures apportées, il y a le placement des plaques de protections passives au feu, comme le détaillait Rudi Noël, responsable de l’exploitation de cette liaison autoroutière.

”Lors de la construction du tunnel, ce type de protection n’était pas requis, il n’y en avait donc pas à l’origine”, explique le spécialiste. Certaines des équipes des 14 entreprises actives sur le site œuvrent donc à leur placement et, ce 8 août, on était fier à la Sofico d’annoncer que “90 % de ces plaques sont déjà posées”. Cela représente l’équivalent, en surface, de trois terrains de football. Concrètement la protection doit permettre de “retarder les dégâts” en cas d’incendie. Et dès lors réduire ultérieurement les réparations nécessaires en cas de sinistre.

Lumière intelligente

L’autre grand “chantier” dans le chantier, c’est l’installation du nouveau réseau de lumière. Comme ce fut le cas lors de la rénovation (en 2022) de la partie inondée, le vieil éclairage devait être remplacé par des lumières LED… un système qui se veut ici intelligent et qui permet donc de varier l’intensité de la lumière en fonction de la luminosité mais aussi de la vitesse des véhicules ; “ce qui permet également d’obtenir des économies d’énergie”, précise Rudi Noël.

Et tant que cette portion du tunnel, longue de 1.650 m, est à l’arrêt, il s’agit d’intervenir sur un maximum de paramètres. Le travail en cours vise donc aussi : le système de détection incendie (renouvellement de la fibre optique) ; la détection de la pollution qui active la ventilation et mesure le CO, le NO ou encore l’opacité de l’air ; la détection radio (dès septembre, le DAB + sera capté) ; l’installation d’un nouveau réseau (complet) de caméras ; sans oublier le balisage dynamique, utile en cas d’évacuation du tunnel.

Pour rappel, le chantier en cours dans la liaison du tunnel de Cointe s’achèvera le 28 août 2023 à 6h. Un budget total de 85 millions d’euros, financé par la Sofico dans le cadre du plan de relance wallon et du plan tunnels, sera nécessaire pour réhabiliter complètement la liaison E25-E40/A602 et ses équipements.