Le rappeur liégeois Maka en détention préventive à la prison de Lantin

Le 2 août dernier, Bryan Galantin, un rappeur liégeois plus connu sous le nom de Maka, est allé trouver le petit copain de sa sœur dans le parc de Cointe, où celui-ci jouait au football avec des amis. Avec l'aide d'un comparse, l'auteur a d'abord intimidé l'adolescent de 17 ans avant de lui asséner plusieurs coups et de le séquestrer dans le coffre de sa voiture. Le chanteur l'a ensuite relâché.

La victime a porté plainte et, deux jours plus tard, les deux auteurs ont été interpellés par la police. Dans son audition, Maka a globalement avoué les faits mais nié une série de détails, a précisé le parquet de Liège. La chambre du conseil a prolongé vendredi sa détention préventive. L'homme est placé sous mandat d'arrêt pour détention arbitraire et coups et blessures volontaires. Le rappeur liégeois s'était notamment produit en juillet dernier au festival Les Ardentes.