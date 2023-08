Comme nous l’évoquions dimanche dernier en effet, un nouveau féminicide a eu lieu en région liégeoise dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Ethan, 21 ans, alors inconnu de la justice, n’avait pas accepté sa rupture avec Alexandra, avec qui il entretenait une relation depuis deux ans. Et c’est alors qu’Alexandra était venue récupérer ses affaires à son domicile, rue Thier Beauduin 52 à Flémalle, que le jeune homme a commis l’irréparable.

Ce mercredi, la chambre du conseil examinait le mandat d’arrêt délivré dans le cadre de l’homicide d’Alexandra Périlleux. Un mandat logiquement prolongé pour une durée d’un mois. Ethan est, depuis les faits, en aveu. C’est d’ailleurs lui qui, vendredi soir, avait appelé la police…

Aujourd’hui, les premiers résultats d’autopsie sont connus. Et si ceux-ci corroborent le témoignage d’Ethan De Graaff, ils permettent d’obtenir un nouvel éclairage sur ce terrible drame.

Pas de coup direct

Comme l’indiquait lors de son audition Ethan, une dispute aurait éclaté entre ce dernier et Alexandra alors que cette dernière se trouvait vendredi soir au domicile du jeune homme. Arrivée en soirée sur place, la jeune femme aurait d’abord eu un échange cordial avec Ethan De Graaff. Les deux anciens amants auraient d’ailleurs passé la soirée ensemble et ce n’est que plus tard, lorsque le jeune homme était en train de cuisiner, qu’il serait tombé sur un message adressé à Alexandra ; SMS laissant penser qu’elle entretenait une relation avec un autre homme.

Selon les dires d’Ethan, il était fou de rage et a demandé des explications à Alexandra, non sans empoigner cette dernière… qui a fini par tomber au sol, tête la première. Sans se rendre compte que la jeune femme présentait une blessure à la tête, selon ses dires toujours, Ethan a secoué encore celle-ci, avant de constater le sang coulant et de voir Alexandra perdre connaissance. Définitivement.

Le rapport du médecin légiste semble aujourd’hui confirmer ces premières explications, “car il n’y aurait en effet pas de trace de coup direct”, nous confirme-t-on au parquet de Liège. Ce qui laisse penser qu’il n’y a pas eu d’acharnement. Par contre, on constate bien une blessure importante à l’arrière du crâne, ainsi que des traces de “contre-impact” au niveau du crâne.

L’autopsie précise également que ce n’est pas cette lésion à l’arrière du crâne qui aurait causé la mort mais bien l’asphyxie. Ici encore, on ne constate pas de trace au niveau du cou laissant penser qu’Alexandra aurait été prise à la gorge. En revanche, la présence du jeune homme sur le thorax de la victime aurait pu causer le décès par asphyxie.

Il s’agit pour l’heure d’un rapport qui n’est pas définitif.