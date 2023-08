Sébastien Joris, nouveau directeur coordinateur de la Police fédérale de Liège

Depuis janvier 2014, Sébastien Joris est officier de liaison de la police fédérale en poste en Turquie, également accrédité pour la Géorgie et le Pakistan, avec comme mission principale de “faciliter et stimuler la coopération bilatérale au niveau policier et sur le plan de la coopération judiciaire”.

Formation

Titulaire d’un bachelier en sciences sociales militaires de l’École Royale Militaire et d’un master en criminologie (ULg) respectivement obtenus en 1992 et en 1994, Sébastien Joris, a intégré la Gendarmerie en 1990 et a terminé sa formation en 1995.

Après avoir commencé sa carrière en tant que commandant de peloton à la réserve générale de la Gendarmerie, il rejoint en 1998 le district de Wavre, où il exerce d’abord la fonction de directeur du personnel de la logistique avant de devenir officier opération adjoint en charge de la coordination judiciaire des brigades territoriales.

En 2001, après la réforme, il intègre le Service judiciaire d’arrondissement de Nivelle pour y exercer successivement les fonctions d’officier gestion et ensuite, après les attentats du 11 septembre, il reprend la direction de la Division sécurité publique ayant entre autres dans ses attributions la Section d’information ordre public (SIOP) et le terrorisme.

Toujours au sein du pilier judiciaire, il devient coordinateur des opérations au Service central drogues.

En 2007, il est nommé à la Police judiciaire fédérale de Neufchâteau en tant que chef de service de direction et coordination opérationnelle.

En 2010, Sébastien Joris a été détaché au Service enquêtes du comité de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R) où il a exercé la fonction de commissaire auditeur jusqu’à son départ en Turquie.

C’est en 2012 qu’il obtient le brevet de direction pour accéder au grade de commissaire divisionnaire.