Top départ pour le chantier dans le centre de Vierset

Ils étaient attendus depuis plusieurs années: les travaux de sécurisation des trois rues principales du centre de Vierset ont commencé ce jeudi. Le chantier, réalisé par les entreprises Legros (Anthisnes) et qui concerne les rues Haie de Barse, Mont Sainte-Aldegonde et Tige de Strée, est prévu pour une durée de 15 jours ouvrables. Il devrait donc être terminé aux alentours du 1er septembre. Concrètement, c’est une portion d’environ 4 kilomètres qui va subir un sérieux lifting. Avec une ligne directrice: offrir davantage de sécurité aux piétons et aux riverains qui disposeront aussi de plus de places de stationnement