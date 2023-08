Une nouvelle cuisine collective à deux pas des Guillemins

Jo Delannoy, chargé de projet, se réjouit de voir ces lieux, “bien connus des Liégeois, de nouveau investis” et prénommés “Jacadi”, en hommage phonétique à l’ICADI.

Ateliers de tissage, de peinture, de dessins, les arts sont nombreux et cette nouvelle communauté verra bientôt l’ouverture d’une cuisine collective. Dans le réfectoire de la nouvelle école, les projets culinaires se succéderont, tous les mois, pour “laisser la chance à ceux qui le souhaitent de tester leur concept et leur cuisine, pour ensuite, s’ils rencontrent du succès, se lancer à l’extérieur”.

Salle polyvalente de Jacadi, anciennement salle de gym de l'ICADI. ©MICHEL TONNEAU

Les loyers sont calculés en fonction des moyens des porteurs de projet et, surtout, “ils sont adaptés aux réalités de terrain”, explique Jo Delannoy. Des loyers qui, contrairement aux loyers de bâtiments en ville, sont assez dérisoires.

Réinventer un lieu

L’inauguration de ce “projet poly gustatif alléchant” aura lieu le 1er septembre, de 17 heures à 21 heures 30, dans une ambiance musicale et conviviale. Au total, 4 types de cuisine pourront être dégustés, cuisinés par Farfalle Club, Magni, les Sangliers lâchés et par Lena et Louise, les cuisinières de En Ville, qui avaient annoncé la remise de leur petit restaurant bien apprécié des Liégeois, en juillet dernier. Une formule à 25 euros permettra au public de goûter à tous les plats le jour de l’inauguration.

La cuisine et son restaurant seront ensuite ouverts trois à quatre jours par semaine, essentiellement le midi, ainsi que les week-ends.

L’inauguration de la cuisine de Jacadi est très attendue par le Comptoir des ressources créatives, qui se réjouit de voir qu’un si grand bâtiment, abandonné quelque temps, puisse être réhabilité et abriter, avec un peu de travail et beaucoup de réflexion, un projet si “important pour la valorisation de la création liégeoise”.

”La salle de gym qui est devenue une salle de spectacles, les anciennes classes qui abritent différents projets artistiques, et maintenant la cuisine, les projets vont, on l’espère, continuer à fleurir”, déclare l’association. D’ailleurs, si vous avec un projet culinaire ou artistique, et que vous souhaitez rejoindre l’aventure, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse info@crc-liege.be.