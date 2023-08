Hamoir: Comblain-la-Tour, à nouveau capitale du jazz le temps d’un soir

Si vous habitez du côté de Hamoir, vous savez probablement qu’on surnomme (ou en tout cas, qu’on surnommait) Comblain-la-Tour "capitale européenne du jazz". Et c’est plutôt justifié. Il faut dire que le petit village condrusien a, entre 1959 et 1966, a notamment accueilli Chet Baker, Nina Simone ou encore Ray Charles. Bref, le gratin mondial s’est produit sur la scène du festival de jazz de Comblain. Et tout ça, c’est grâce à un certain Joe Napoli. "Je me souviens que quand il venait nous rendre visite, il avait toujours plein de cadeaux, se remémore Sylvia Pirotton. C’était un peu notre oncle d’Amérique." Et pour cause, le GI Joe Napoli a atterri dans la région pendant la deuxième Guerre Mondiale. "Dans les années 50, il a sympathisé avec un Jean Distrée, un habitant du village", explique Christian Pirotton, le frère de Sylvia. Et comme chez Jean Distrée, on n’avait pas la place pour loger le GI, il a été hébergé par Irène Jamagne et André Pirotton, les parents de Sylvia et Christian. Il a ensuite toujours vécu dans la maison familiale. En tout cas, quand il était à Comblain. Car l’homme est rapidement devenu un imprésario/agent/manager de stars assez important qui voyageait beaucoup. "Une fois, il est revenu d’Angleterre avec un disque d’un petit groupe avec lequel il travaillait, se souvient Christian. Il m’a conseillé de l’écouter. Sur le coup, je n’avais pas trop aimé." Mais il faut dire que, quand on est un petit garçon de huit ou neuf ans, qui n’a jamais écouté que de la chanson française, on n’est pas préparé à entendre du Bon Jovi. "Mais en grandissant, j’ai fini par aimer leur musique."