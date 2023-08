Le Village des kids de ce week-end est annulé à Crisnée, "par précaution et sécurité"

Châteaux et attractions gonflables resteront à plat. Le Village des kids qui devait avoir lieu ces samedi et dimanche sur la fun zone de Crisnée n’aura pas lieu. L’organisation, PAM Kids, et la Commune ont décidé d’annuler l’événement, à cause des orages annoncés. "C’est avec regret, et en concertation avec les autorités communales, que nous devons prendre la décision difficile d’annuler l’édition du Village des Kids, informe l’organisateur sur sa page Facebook. Les prévisions météo de samedi sont compliquées avec de la pluie et des risques d’orage sur la région. Si ces prévisions se précisent, cela aura également un impact sur l’état du terrain pour une ouverture le dimanche." C’est pourquoi il a donc été décidé, "par précaution et sécurité", d’annuler les deux jours.