On peut désormais recharger son vélo à Hamoir

Adepte de balades à vélo électrique ? N’hésitez pas à pousser jusqu’à Hamoir… où vous pourrez même recharger votre fidèle coursier. La Commune vient en effet de s’équiper de trois fois deux racks de stationnement vélo, avec borne de recharge électrique. Le système ? Le cycliste peut attacher son vélo au rack via son antivol. Et il peut ranger son chargeur dans un boîtier latéral, le brancher gratuitement et le sécuriser avec son antivol personnel. Attention que le cycliste doit donc avoir son chargeur avec lui. Les trois lieux ? "On a choisi l’administration communale, l’Office du tourisme et devant la cafétéria du hall omnisports", explique le bourgmestre, Patrick Lecerf. Ces racks vélo ont été financés à 75% via un subside Pollec (pour Politique locale énergie climat).