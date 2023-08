Un 15 août à vélo ou à trottinette… oui mais pas n’importe comment

Dans ce contexte, l’échevinat de la Mobilité de la Ville de Liège a aussi décidé d’organiser, pour la première fois, un parking vélo sécurisé et gardé en permanence par deux intérimaires durant les festivités. Celui-ci se situera concrètement au numéro 63 de la rue Jean d’Outremeuse et sera accessible de 14h à 2 h du matin le 14 août, de 10h à 2h du matin le 15 août et de 16h à 1h du matin le 16 août…

Pas accessible pour le stationnement de la micromobilité

Complémentairement à ce dispositif et comme les années précédentes, toujours pour des raisons d’ordre et de sécurité assure-t-on à l’échevinat, le site des festivités (périmètre) ne sera pas accessible, le 14, 15 et 16 pour le stationnement et la circulation des micromobilités partagées (vélos et trottinettes). Quatre dropzones “temporaires” pour les vélos et trottinettes partagées sont dès lors prévues en bordure du périmètre du 15 août en vue de préserver l’espace public pour les piétons à savoir : quai Van Beneden proche de l’aquarium ; place Théodore Gobert ; place Saint Pholien ; à proximité du 63 rue Jean d’Outremeuse

Les opérateurs (Dott, Tier et Pony) se sont engagés à intégrer cela dans leurs applications via les systèmes de géolocalisation et de smartparking.