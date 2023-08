Un club de lecture pour les enfants de 8 à 12 ans à la bibliothèque de Waremme

Les rencontres du club se tiendront totalement gratuitement les troisièmes mardis de chaque mois, à la bibliothèque, de 16 h 15 à 17 h 30. Et c’est le 19 septembre qu’ils débuteront: "La première réunion est sans engagement. On demande aux enfants de venir avec trois livres qu’ils aiment. Ces rencontres seront l’occasion de faire découvrir aux jeunes des livres qu’ils n’auraient peut-être pas l’occasion de découvrir dans leur environnement habituel. Et pas que des romans puisqu’on lira également des bandes dessinées, des mangas…"

Des invités pour enrichir les rencontres du club

Et pour enrichir la démarche, des auteurs, des illustrateurs voire des éditeurs seront invités. "On aimerait aussi amener des activités ludiques autour du livre et faire découvrir à nos jeunes lecteurs le processus créatif qui existe derrière les livres et le processus d’élaboration des histoires. Pour ça, on pourrait inviter d’autres professionnels", s’enthousiasme la Hutoise.

L’adhésion au club de lecture est donc totalement gratuite, "on demande juste un engagement moral de venir chaque mois".

Un club pour les ados à Saint-Georges

La Hutoise avait également créé un club de lecture à destination des adolescents de 13 à 18 ans, à Saint-Georges, qui s’était arrêté en 2019. "Il va redémarrer mais cette fois organisé par la bibliothèque de Saint-Georges, qui dépend d’ailleurs de celle de Waremme. Il se tiendra au centre culturel de Saint-Georges un samedi par mois, encore à définir, de 10 h à midi."

Pour s’inscrire au club de lecture de la bibliothèque Pierre Peret, à Waremme, il suffit de prendre contact avec cette dernière au 019/32 29 29.