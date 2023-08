Un homme découvert mort dans un champ ce samedi, à Verlaine

Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux, le conducteur, qui conduisait une Alpha Roméo, aurait, dans des circonstances qui restent à éclaircir, perdu le contrôle de son véhicule. Il semblerait qu’il était seul en cause dans cet accident. Les premières constatations laissent à penser que le conducteur aurait terminé sa course dans un champ en contrebas de la route et qu’il aurait alors été éjecté de sa voiture.

Les autorités ignorent depuis combien de temps le malheureux se trouvait là lorsqu’il a été découvert car ni le corps, ni le véhicule n’étaient visibles depuis la route. Mais il est possible qu’il était sur place depuis plusieurs heures lorsqu’il a été découvert. L’enquête devra déterminer l’emploi du temps du jeune homme avant ce qui semble d’ores et déjà être un dramatique accident de la route.

Le parquet de Liège a été avisé des faits. Un médecin légiste et un expert automobile ont été désignés. Ils devraient permettre de déterminer les causes et les circonstances de l’accident. L’enquête suit son cours.