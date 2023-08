Deux chouettes ont retrouvé la vie nocturne à Verlaine (photos)

Séduction en forme de cœur

"Je l’ai retrouvée au pied du clocher de l’église de Chapon-Seraing explique Luc Caprasse. J’ai visité le clocher de l’église pour y trouver un nid, vide. Elle était sans doute la dernière de la nichée." Le PCDN de Verlaine, à travers ses groupes de travail, a notamment installé des nichoirs dans l’ancienne voie du tram, à Verlaine, avec Fabian Lejeune qui contribue aux actions "oiseaux". Ce sauvetage constitue le premier du genre et la remise en liberté a suscité un intérêt particulier pour un public de quelque 80 admirateurs de cette chouette, conquis par son visage en forme de cœur. Bagueur volontaire pour l’Institut national des sciences naturelles de Belgique, le Verlainois Thierry Ory, surpris par l’assistance, va captiver cette assemblée. Un exposé didactique, participatif, notamment pour différencier chouette et hibou. Avec matériel didactique, pelotes de déjection et observation. "Si l’homme avait un oeil proportionnel à celui de la chouette effraie, il aurait la taille d’un melon." La chouette effraie a encore séduit encore… avant de retrouver le ciel de la nuit.