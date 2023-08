Dans le cadre des festivités liégeoises en effet, les urgences de la Citadelle installeront un poste avancé à l’école Eccsa (rue G. Simenon 13) pour les premiers secours, comme l’an passé. Un dispositif “efficient qui permet aux équipes d’intervenir rapidement sur place pour des petits problèmes de santé, ou d’envoyer le patient à l’hôpital si son état l’imposait”. On évoque la présence des soignants : de 15h à 5h du matin le 14 août et de 14h à 2h le 15 août.

Mais ce n’est pas tout. Les hôpitaux seront aussi présents au Solidaris Day organisé le 20 août prochain à Dison. “Le Centre d’évaluation et de prise en charge du surpoids/obésité de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Liège et de l’Hôpital Citadelle seront présents le dimanche 20 août de 10 à 18h à Dison, lors du Solidaris Day, un événement familial gratuit et ouvert à tous”, indique la cellule communication du CHU et du CHR. “Plusieurs activités sont prévues afin de rendre la sensibilisation et la prise d’information ludique et pédagogique, tant pour les enfants que pour les parents. Avec également quelques conseils pratiques sur l’exercice physique et ses avantages (diminuer le risque de complications, être moins fatigué pour ses activités, rencontrer d’autres personnes, diminuer le stress quotidien, changer de vision sur la gestion de sa maladie, renforcer la confiance en soi, se sentir mieux dans son corps, prendre du plaisir à bouger, …)”.

Enfin, pour la troisième année, la commune de Trooz organise son événement Trooz Active’s, le 27 août prochain, qui met en valeur des initiatives locales et de proximité. En partenariat avec la Maison Médicale de Trooz, les dermatologues du CHU de Liège seront présents de 11 h à 16 h 30 pour mener une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer cutané. Pour l’occasion, des box seront installés dans le parc communal pour assurer l’intimité et la confidentialité lors du dépistage.