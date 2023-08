15 août en Outremeuse : ils se sont mariés… pour un an !

C’est une nouvelle fois ce 13 août que les festivités du… 15 août ont débuté dans la République Libre d’Outremeuse. Où ça ? Dans la Commune Libre de Roture bien sûr, où un folklore tout à fait particulier se déroule depuis une quinzaine d’années déjà : des mariages. Ici, on ne parle bien sûr pas d’union “conventionnelle” entre un homme et une femme (bien que cela soit autorisé) mais bien d’un applaquage. La durée de cette “communion” entre deux êtres est, elle aussi, peu conventionnelle : un an, pas plus. Ça vaut le détour…

Burlesque

Vous l’aurez compris, festivités du 15 août obligent, nous nageons dans le burlesque le plus complet et c’est précisément cela qui fait le succès de cet événement qui fait sourire, autant que le désormais célèbre enterrement de Matî l’Ohè, qui clôture la fête le 16 août.

”En fait, la première fois qu’on a organisé cela, c’était par jeu”, nous confie Francis Maréchal, bien connu Mayeur de Roture, “puis on s’est rendu compte que des personnes divorcées qui ne pouvaient plus se marier à l’église étaient heureuses de se remarier ici pour un an”; certains revenant d’ailleurs d’année en année… “c’est bien sûr un mariage arrangé qui n’enlève pas le côté amoureux de certains”. Mais à ne pas prendre trop au sérieux bien sûr car le temps des époux est effectivement compté et l’engagement porte sur le fait de se soutenir et de fournir à son conjoint péket et bouquettes en suffisance.

D’époux, il n’est pas non plus souvent question de “traditionnel” : mariage entre ex-mariés, entre ami(e) s, entre un maître et son chien… ou encore mariage à plusieurs, on voit de tout en Roture. Cette année, une cinquantaine de personnes étaient inscrites durant l’après-midi mais on attendait encore du monde en soirée. Ce dimanche après-midi, les curieux auront notamment pu assister à cet atypique “mariage à 4”, dont un membre n’était autre que le patron du Saumon ivre… longue vie aux mariés !