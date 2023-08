Angleur : Traîné sur 30 mètres par la voiture

L’expert a accepté sa mission et assuré qu’il rendrait son expertise dans le mois car le suspect est détenu pour ces faits qui ont été commis le 6 mars dernier à Angleur. Le propriétaire d’une voiture a découvert que son bien était en train d’être dérobé sous ses yeux. Il a décidé de s’accrocher au véhicule en fuite ! Il a été traîné sur pas moins de trente mètres avant d’être projeté en l’air et de lourdement chuter au sol. L’homme a été conduit aux urgences où aucune fracture n’aurait été constatée. Des douleurs ont été objectivées à la main gauche, au genou droit et aux lombaires. Mais rapidement après, un autre certificat médical a constaté des fractures… Le médecin de la mutuelle a permis à la victime de travailler 20 heures par semaine alors qu’un certificat médical la couvre jusqu’au moins au 30 septembre 2023.

ADN sur le volant

Dans ces conditions, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer si les faits ont provoqué des lésions ou une incapacité de travail et en déterminer la longueur. Quant à Lionel, c’est bien simple il conteste même s’être trouvé dans le véhicule au moment des faits. Pourtant son ADN a été retrouvé sur le volant de la voiture. Selon lui, son ADN s’est retrouvé à l’endroit car il a essayé de voler cette même voiture quatre jours avant les faits… C’est à ce moment que son ADN se serait retrouvé à l’endroit, sans être enlevé entre-temps. Une casquette a également été retrouvée dans la voiture et elle contenait un mélange d’ADN qui n’ont pas donné lieu à une identification.

Me Gilles Detournay, l’avocat du prévenu a également fait valoir que la victime qui était restée accrochée au capot n’a pas reconnu son client. Le tribunal a remis le dossier en septembre prochain à la suite du dépôt du rapport d’expertise.