Festivités du 15 août : une dernière avec des gobelets jetables

Pas question qu’il y ait des débordements toutefois, ni côté sécurité… ni côté propreté. En effet, si l’organisation du 15 août a opté pour des gobelets jetables, on assure à la Ville de Liège que ce sera bien la dernière fois… Un dispositif est par ailleurs mis en place pour que le recyclage soit la norme.

”Depuis 2017, la Ville de Liège est commune Zéro déchets et tend à réduire au maximum les quantités de déchets résiduels émis sur son territoire. En mars 2019, la Ville a voté à l’unanimité du conseil communal une mention pour bannir le plastique à usage unique”, nous précise-t-on à l’échevinat de la Propreté publique. “En juillet 2019, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté portant sur l’interdiction d’utilisation de plastique à usage unique dans les établissements et les espaces ouverts au public. Depuis le 1er janvier 2022, cet arrêté est pleinement d’application et l’usage de gobelets en plastique jetable est interdit sauf à une exception qu’il soit repris dans une filière spécifique”.

En concertation avec le Conseil de la Nuit, la Ville de Liège a donc décidé d’interdire complètement l’utilisation de gobelets en plastiques jetables sur son territoire et poursuivra tout contrevenant à partir du 1er septembre 2023.

Les exposants sollicités

En attendant… les autorités liégeoises ont déjà sollicité les exposants du 15 août “pour veiller à réduire au maximum leur production de gobelets à usage unique lors de cette nouvelle édition. En effet, pour la dernière année, les gobelets en plastiques jetables seront encore acceptés pour autant qu’ils soient collectés dans les sacs bleus”. Une réunion préparatoire s’est déroulée le 3 août et les exposants se sont vus remettre des rouleaux de sacs PMC gratuits… à consommer sans modération.

”Dès lors, le responsable du stand sera tenu de mettre à disposition au minimum une poubelle pour résiduels (sacs autorisés) et une poubelle pour les PMC et gobelets jetables. De plus, ils devront procéder au ramassage de tous les contenants PMC et plastique qui seront au sol autour de leur stand à la fermeture de celui-ci et avant le passage des services de propreté”.

Un peu partout en Outremeuse, des conteneurs communs seront aussi disposés en renfort des corbeilles publiques pour recueillir ces gobelets et PMC.