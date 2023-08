Liège : nos pompiers ont brillé aux jeux mondiaux “World police and fire games”

Ce lundi 14 août en matinée, c’est tout sourire que Michel Faway, président de l’ASBL Liège Sport mais aussi de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs (IILE), a accueilli une délégation de champions… “nos” champions est-on tenté d’écrire puisqu’il s’agit de pompiers liégeois qui se sont récemment illustrés. Ces derniers ont en effet envoyé une petite équipe de sportifs, aux jeux mondiaux “World police and fire games”, organisés cette année à Winnipeg, ville située au sud du Canada et rassemblant des hommes de plus de 50 pays. Résultats liégeois : 15 médailles gagnées de haute lutte.