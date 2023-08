TC Liège - Des dealers condamnés pour des ventes sur la place de Seraing

Les prévenus avaient été interceptés lors d'une opération de police réalisée sur l'Esplanade de l'Avenir à Seraing. Les prévenus occupaient régulièrement la devanture d'une boulangerie, dont l'exploitant s'était déjà plaint des nuisances produites.

Lors de l'opération de police, les forces de l'ordre avaient découvert de la cocaïne et du cannabis sur les prévenus, mais aussi plusieurs conditionnements dissimulés par ces derniers à l'intérieur de la boulangerie. En une cinquantaine de jours, leur commerce aurait généré un actif illégal proche de 11.000 euros. Le principal auteur, autour duquel s'articulait le commerce, a été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 8.000 euros. Le second auteur a été condamné à 18 mois avec sursis pour la moitié et à une amende de 8.000 euros avec sursis. Le troisième a été condamné à 12 mois avec sursis total et à une amende de 8.000 euros avec sursis. L'actif illégal a été confisqué