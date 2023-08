8 nouveaux citoyens d’honneur de la Ville de Liège

Parmi les lauréats cette année, on retrouve un panel de citoyens variés, actifs dans le secteur de la recherche, dans le monde de l’entreprise ou encore dans ceux des arts et du sport.

Étienne Bouillon est le maître distillateur qui a créé “The Owl distillery” à Fexhe-le-Haut -Clocher. Son Single Malt Whisky rivalise avec les plus grands. La version “Gold Diamond” de ses bouteilles a récemment été sacrée 5e Meilleur Whisky du Monde par Jim Murray dans son livre “Whisky Bible”.

Maxime Carabin, grièvement blessé en 2019 lors d’un match de hand-ball, s’est investi corps et âme dans le para-athlétisme. Sa progression a été fulgurante et depuis un an, il accumule les victoires et les records. Recordman d’Europe sur 100 m et du monde sur 200 m et 400 m en fauteuil roulant (classe T52), cet athlète du RFC Liège vient de décrocher les médailles d’or en 100 m et en 400 m au championnat du monde de para-athlétisme de Paris. Il décroche par la même occasion son ticket pour son grand objectif : les JO de Paris.

Katrien (et Joris) Dubois sont deux Liégeois venus du Nord comme ils aiment à se désigner. Limbourgeois, ils ont choisi de vivre à Liège et d’y développer leur amour du vin à travers le premier chai urbain. Luyck urban winery a trouvé place dans les caves voûtées de la Cour St-Hubert et leur permet d’assembler le raisin issu des vignes plantées à Stoumont en 2019.

Uta Karst est présidente depuis 12 ans de la Société Amicale Franco-Belgo-Allemande de Cologne. Cette société œuvre à la réconciliation entre les citoyens de Cologne et les francophones limitrophes. Cette institution n’a cessé de promouvoir les relations étroites entre Liège, Lille et Cologne. Uta Karst les a nourries au fil du temps par diverses activités et s’avère être la meilleure ambassadrice de la Ville de Liège à Cologne.

Nicolas Vandewalle est spécialiste des petites particules à la surface d’un liquide, manipulées par des champs magnétiques. Il est le premier belge à recevoir le prestigieux prix ELGRA (European Low Gravity Research Association) pour ses travaux réalisés au sein de l’Université de Liège.

Cécile Van de Weerdt propose, à travers le projet “Rêvons Liège 2030” un futur inspiré du célèbre “what if” de Rob Hopkins. Ce projet typiquement liégeois marie la science, la culture et les arts et résulte d’une collaboration entre le Théâtre de Liège et l’Université.

Lucien Gilson (Noir Artist), artiste formé à Saint-Luc Liège, pratique la peinture, le dessin, la fresque monumentale, l’art mural ou encore le trompe-l’oeil. Avec son frère Martin, ils sont constamment en quête de nouveaux défis. Après avoir exposé dans de nombreux endroits prestigieux, Noir Artist réalise son rêve d’exposer une de ses œuvres à New York sur le célèbre panneau publicitaire de Time Square dès septembre.