Festivités du 15 août : “bon esprit” dans les rues dit la police

Ce mardi matin, le bilan “policier” de la soirée a été dressé par la police de Liège qui évoque des fêtes qui se sont passées “dans un esprit convivial”. “Nos services ont tout au plus procédé à 6 arrestations administratives pour trouble à l’ordre public et ivresse”, a indiqué le porte-parole de la police de Liège, “et à une arrestation judiciaire”.

Au total, ce sont 22 personnes qui ont été prises en charge par la Croix Rouge ; trois ont été transférées vers des hôpitaux liégeois.