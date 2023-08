Le folklore du 15 août n’a pas perdu ses couleurs !

En 2023 encore, l’affluence constatée non seulement aux aubettes mais aussi (et surtout) aux différents rendez-vous incontournables du week-end, a démontré toute la force de ces festivités. Alors qu’on a comptabilisé, à la police de Liège, approximativement 30.000 fêtards en Outremeuse à minuit ce 14 août, ils étaient encore plus de 20.000 ce mardi à 14 h30, à assister au départ du Grand Cortège. En outre, ils étaient aussi plusieurs milliers à avoir assisté, en matinée, à la procession de la Vierge Noire. Car le 15 août, c’est une fête catholique avant tout… l’Assomption. Fêtée ici selon la tradition locale : escortée dès 9 h 45 par les Fanfares d’Orp, la Confrérie de Tchantchès ou la Confraternité Saint-Nicolas mais surtout portée par les Scouts de la 5e Unité d’Outre- Meuse, la Vierge Noire a effectué sa procession, au départ de l’église Saint-Nicolas, rue Fosse-aux-Raines. Une fois de retour, place à la messe… en wallon s’i vos plaît. Avant la collecte des petits pains chez les boulangers du quartier par les louveteaux.

Rentrée politico-folklorique

Tradition oblige toujours, toutes les huiles politiques étaient aussi présentes à l’avant du Grand Cortège lancé quant à lui vers 14 h 30 rue Louis Jamme. Bourgmestre, échevins et autres ministres liégeois effectuent ici une sorte de rentrée avant l’heure… Mais ce qui intéressait surtout les milliers de familles qui avaient fait le déplacement, c’était les nombreux géants et autres confréries qui défilaient.

Ouvrant la voie du cortège, qui passait notamment par la rue Puits-en-Sock, le pont Saint-Nicolas, la chaussée des Prés, le boulevard Saucy, la rue Surlet et la place Delcour, les Géants réalisés par la Régie des Bâtiments de la Province de Liège (Tchantchès, Nanèsse, Charlemagne ou Notger) avaient la cote. Tout comme leurs “poursuivants”… citons entre autres : Li Bricoleu ; La Musique des Cadets de Marine ; Les Géants du Faubourg de Tournai : le Canonnier et la Cantinière (Ath) ; Les Grosses Têtes de la Feuille d’Etain (Ath) ; les Amis de Baden Powell avec leur Géant…

Festivités du 15 août 2023 en Outremeuse. ©MARJORIE GOFFART

Festivités du 15 août 2023 en Outremeuse. ©MARJORIE GOFFART

Festivités du 15 août 2023 en Outremeuse. ©MARJORIE GOFFART

Moins imposants mais tout aussi étonnants, les Clowns cyclistes de Stavelot ont eu leur petit succès, tout comme les Macralles du Val de Salm (Vielsalm) qui, par leur jeu d’intimidation avec le public, ont également réussi à amuser (ou effrayer) les plus jeunes.

Après cette édition réussie, on pouvait l’affirmer : le foklore du 15 août n’a visiblement pas perdu ses couleurs et il devait d’ailleurs se prolonger de longues heures encore ce mardi soir en Outremeuse. Déjà, de nombreux fêtards se sont donné rendez-vous ce 16 août sur le coup de 17 h pour enterrer “la fête” comme il se doit, avec la mise en bière de Mathî l’Ohê (Matthieu l’Os) ; c’est tout ce qu’on pourra encore se mettre sous la dent.

Festivités du 15 août 2023 en Outremeuse. ©MARJORIE GOFFART

Festivités du 15 août 2023 en Outremeuse. ©MARJORIE GOFFART