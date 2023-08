Manon Lepomme, marraine des Fêtes de Wallonie pour la première fois

Manon Lepomme a ainsi été invitée à couper le traditionnel ruban aux alentours de 16h40, devant le bus qui était situé rue Surlet, devant le musée Tchantchès, en plein cœur du quartier d’Outremeuse, qui vibre actuellement au rythme des fêtes du 15 Août. “J’ai été honorée que l’on me demande de devenir marraine des Fêtes de Wallonie”, a commenté Manon Lepomme, enchantée que l’inauguration soit mêlée aux fêtes du 15 Août, “qui sont mes fêtes préférées de l’année, je suis là depuis dimanche”, a-t-elle ajouté. C’est la première fois que Manon Lepomme sera marraine de la manifestation.

Le cœur des Fêtes de Wallonie se situera cette année au Palais provincial. Lors de celles-ci, la Province mettra encore en valeur son patrimoine, son folklore, sa gastronomie et proposera divers concerts, parmi lesquels les Gauff', 98 % Maximum Soul, Bouldou et Mona, et bien d’autres. Le grand cortège folklorique prendra son départ le dimanche 16 septembre en début d’après-midi face au B3, le nouveau bâtiment de Bavière qui accueillera l’événement musical “Les Nuits Indé”. Ces fêtes seront aussi l’occasion de redécouvrir le Palais des Princes-Evêques, des visites y seront d’ailleurs organisées.

”Ces fêtes du 15 Août étaient l’occasion de mettre cet objet promotionnel en avant”, a expliqué le député-président Luc Gillard. “Le programme des Fêtes de Wallonie est large et varié, avec des événements culturels, musicaux, du folklore aussi, les confréries présenteront également leurs productions dans la belle cour du palais”.