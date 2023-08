Ougrée : Il boute le feu dans un train en marche

Le 20 février 2023, trois jeunes, dont les deux protagonistes précités, se trouvaient dans un train en direction de Seraing. Joselito a utilisé des papiers WC qu’il a enflammés grâce à un briquet fourni par un comparse. Les intéressés ont ensuite fermé la porte de WC et sont allés prévenir l’accompagnatrice du train. Cette dernière a fait part du problème au conducteur du train et ce dernier a éteint l’incendie avec un extincteur. Seul Joselito a été reconnu coupable des faits. “On m’a dit de dire que je ne prenais pas mon traitement et que j’ai pété les plombs”, a déclaré Joselito lors de la première audience. Le conducteur de train a directement reconnu les suspects car ces derniers ont pour habitude de provoquer du grabuge sur la ligne en question…

Passagère blessée

Les intéressés devaient répondre d’avoir commis toute une série de méfaits. Ils ont notamment posé des pierres sur les rails du chemin de fer. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas eu d’entrave méchante à la circulation car les trains ne circulaient pas sur la voie le jour des faits et ce, même si les suspects ignoraient cet état de fait. Le 18 octobre 2022, les intéressés n’ont pas apprécié que le chauffeur leur demande de rentrer par l’avant du bus. Ils ont fait un trajet à bord puis ont jeté les pierres sur les fenêtres ! L’un d’eux a brisé une vitre et provoqué des blessures à une passagère en lui touchant l’épaule avec la pierre. “Je n’ai pas réfléchi. Quand je suis énervé, je vois rouge et je ne me contrôle plus”, a précisé Joselito qui doit suivre un traitement médicamenteux relativement lourd.

Il s’est également rebellé contre des policiers qui sont intervenus au domicile de sa maman parce qu’il avait brisé un pare-brise de rage lors d’une dispute avec un cousin… Il a également brisé son bracelet électronique accordé après une détention préventive. Les deux prévenus ont aussi commis de nombreux larcins. Un troisième individu qui n’a pas été convoqué sera jugé en septembre.