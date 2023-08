Organisées de lundi à mercredi matin, les festivités du 15 août ont attiré de nombreux visiteurs dans la cité mosane, avec un pic observé durant la journée et la soirée de mardi. “Cela fait de nombreuses années que nous n’avons plus vu autant de monde. Je ne vais pas me lancer dans des estimations hasardeuses, mais il est certain que plusieurs milliers de personnes étaient à Huy ce mardi”, assurait mercredi matin le commissaire divisionnaire Jean-Marie Dradin.

En raison de l’affluence et de la saturation des espaces de stationnement, le centre-ville de Huy a été fermé à la circulation, mardi dès 20h30. Les visiteurs affluaient alors pour notamment assister au feu d’artifice qui allait être tiré depuis le fort. “Au total, nous avons procédé à 5 arrestations administratives pour des troubles à l’ordre public, ce qui est fort peu par rapport au nombre de personnes présentes. Et aucune arrestation judiciaire liée aux événements n’a été opérée”, précise le chef de corps de la police hutoise.

Une trentaine de policiers ont été mobilisés durant le week-end du 15 août à Huy, dont des agents de la police locale, des zones voisines et de la police fédérale.